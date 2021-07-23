О проблемах с загрузкой электронных документов абитуриентов сообщил "НГ" подписчик нашего аккаунта в Instagram. Как ранее поясняла пресс-служба МОН РК, в этом году документы для присуждения образовательных грантов будут принимать в онлайн-формате на портале eGov. Также для абитуриентов и их родителей доступны виртуальные приёмные комиссии: консультацию будут проводить посредством видеосвязи.

- Я понимаю, что сейчас загруженность по Казахстану, но можно же было это предусмотреть, - возмущается наш подписчик. - В «Кунделик» точно так же было, но сейчас все хорошо работает. Прием документов идет с 16 по 25 июля, но 24 и 25 июля ведь выпадают на выходные! Я подал заявление 20 числа, а уже 23-е, я боюсь что могу не успеть до конца срока.

Ситуацию прокомментировал ответственный секретарь приемной комиссии КРУ им. Байтурсынова Асхат ЖУМАБАЕВ:

- Конечно, этими вопросами занимается Министерство образования и науки РК, но в наш вуз тоже поступали подобные жалобы от абитуриентов. Основная причина - перегруженность портала, эта проблема активно решается на уровне министерства. Вторая причина - ошибки при подаче заявления со стороны самих абитуриентов. Поэтому сотрудники университета консультируют их по всем возникающим вопросам.

Консультацию можно получить, придя в вуз или по телефонам 8 (7142) 54-28-49, 54-53-20. Также можно проконсультироваться онлайн через приложение Zoom (дополнительную информацию по подаче заявлений на грант можно узнать в Instagram аккаунте вуза).