Заявления и другие документы необходимо предоставить в электронном формате, передает Informburo.kz.

С 16 июля в Казахстане стартует приём документов для присуждения образовательных грантов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Документы будут принимать в онлайн-формате на портале eGov. Также для абитуриентов и их родителей доступны виртуальные приёмные комиссии: консультацию будут проводить посредством видеосвязи.

В конкурсе можно участвовать с одним из двух результатов ЕНТ, который проходил в период с 6 мая по 1 июля. При этом претендовать на гранты в национальных вузах смогут абитуриенты, набравшие не менее 65 баллов. Для поступления по педагогическим специальностям необходимо набрать не менее 75 баллов, медицинским – не менее 70 баллов, по направлениям "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов. Вместе с тем по каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее пяти баллов.

Награждённые медалью "Алтын белгі" или знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию будут иметь преимущество при равенстве баллов. Аналогичная льгота также есть у победителей олимпиад и спортивных соревнований: при подаче документов им необходимо прикрепить копии подтверждающих документов. Если абитуриент обладает международным языковым сертификатом, следует указать наименование сертификата, балл и прикрепить его в электронном формате.

При подаче заявления абитуриент должен прикрепить:

электронные копии аттестата;

приложения к аттестату;

цифровое фото размером 3×4 в форме электронного документа;

подтверждающие документы победы в олимпиадах или спортивных соревнованиях (если есть);

международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком (если есть);

копии других подтверждающих документов.

В этом году МОН выделило квоты для социально уязвимых слоёв населения и абитуриентов, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями. Детям из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, выделено 5% от общего количества грантов, детям из неполных семей, находящихся в этом статусе не менее трёх лет, – 1%, детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп, предусмотрен 1% образовательных грантов, отметили в ведомстве.

Ознакомиться с инструкцией по подаче заявки можно здесь.