Приговор в отношении Владлена ГОРЕЦКОГО, обвиняемого в крупном мошенничестве, огласили в суде №2 Костаная сегодня, 25 июня. Он обвинялся в том, что с 2018 года брал заказы и предоплату на изготовление мебели, но люди так и не дождались ни мебели, ни денег.

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В деле фигурирует 43 потерпевших, трое из них иски не подавали, а один попросил оставить иск без рассмотрения. Сумма ущерба 40 потерпевших составила 10 802 600 тенге. Ее подсудимый обязан выплатить.

Сам Горецкий вину полностью признал, в прениях принес извинения потерпевшим и просил не лишать его свободы, чтобы он мог рассчитываться. Прокурор просил назначить 5 лет лишения свободы средней безопасности.

Судья полностью поддержал гособвинителя. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

А уже сегодня в этом же суде начнется новое главное судебное разбирательство в отношении Владлена Горецкого. По новому делу подсудимому вменяют мошенничество с изготовлением мебели в отношении еще18 потерпевших.