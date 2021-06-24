Уголовное дело в отношении Владлена ГОРЕЦКОГО, который обвинялся в том, что брал предоплату за изготовление мебели, но заказы не исполнял, закончили рассматривать в суде № 2 Костаная. Сегодня, 24 июня, прошли прения.

Горецкий брал заказы от ИП "Мир мебели". В деле 43 пострадавших.

- В ходе расследования установлено, что активные мошеннические действия Горецкий совершал с июля 2018 года по декабрь 2020 года, - сообщил в прениях государственный обвинитель Багдат ЕСИКЕЕВ. - Свои мошеннические действия Горецкий завуалировал под гражданско-правовые отношения. В ходе следствия были добыты неоспоримые доказательства о мошенничестве по 43 эпизодам на сумму свыше 10 млн тенге только в рамках этого уголовного дела. О том, что заключались договоры на изготовление мебели, свидетельствует переписка в WhatsApp и Instagram. Потерпевшим подсудимый часто представлялся другим именем, никаких мер по полному возмещению ущерба не принял. Считаю, что уголовное дело квалифицировано правильно и прошу назначить Горецкому 5 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим).

Потерпевшие полностью поддержали гособвинителя.

- Какие он нам красивые слова говорил, а как при этом обманывал! Думает, ему все простят за красивые глазки? - возмутилась одна из потерпевших.

- Считаю, что его нужно наказать в полной мере. И чтоб отсидел весь срок до последнего дня! - добавила другая.

Адвокат подсудимого в прениях просил учесть, что его подзащитный полностью признал вину и искренне раскаялся. И попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом же просил сам подсудимый.

- Хочу попросить прощения у всех потерпевших, - сказал Владлен Горецкий. - У меня разрывается сердце при мысли о том, как воспримут мое заключение родители. Прошу не лишать меня свободы, потому что на свободе я смогу устроиться на работу и вернуть долги всем потерпевшим.

Последние слова подсудимого вновь вызвали возмущение потерпевших.

- Когда мы просили его по-человечески вернуть деньги, он нам игнорировал, переходил на грубость. Почему мы должны быть снисходительными к нему? Где он найдет такую работу, чтобы выплатить больше 10 млн тенге? Где возьмет деньги, оставаясь на свободе? - закидали репликами суд потерпевшие.

Судья назначил оглашение приговора на 25 июня.