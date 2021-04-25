Процесс по делу Владлена ГОРЕЦКОГО начался в суде № 2 Костаная. По версии следствия, подсудимый заключал договоры на изготовление и поставку мебели, брал предоплату, но заказ в итоге не выполнял. В деле 43 эпизода мошенничества. Действовал Горецкий от имени ИП «Мир мебели».

Как сообщил прокурор Багдат ЕСИКЕЕВ, первый эпизод датируется 15 августа 2018 года. Затем договоры заключались с июля по декабрь 2020 года.

- Подсудимый Горецкий ранее не судим, - отметил гообвинитель. - Умышленно осознавая опасность и противоправность своих действий, осознавая, что своими действиями он причинит собственникам ущерб, имитируя предпринимательскую деятельность, задался умыслом на систематическое хищение чужого имущества. Он обманывал лиц, которые заказывали корпусную мебель. А также предлагал приобрести бытовую технику, смесители и раковины. Вводил в заблуждение потерпевших, использовал в качестве экспоната полученную обманным путём мебель. Он не намеревался выполнить взятые на себя обязательства. Горецкий завуалировал свои действия под гражданско-правовые отношения, достоверно зная, что не предпримет никаких мер по оказанию услуг и не имеет возможности их исполнить.

Как отмечается в обвинительном заключении, у Владлена Горецкого не было своего цеха по изготовлению мебели, он заключал договоры от имени несуществующих лиц.

- Продолжая свою преступную деятельность, - рассказал об одном из эпизодов прокурор, - 11 июля 2020 года, около 13 часов, Горецкий в бизнес-центре «Громада» умышленно, неоднократно, из корыстных побуждений заключил с гражданкой Жумабаевой договор на изготовление и монтаж корпусной мебели от имени ИП «Мир мебели», завладел денежными средствами в размере 200 000 тенге, после чего 28 ноября 2020 года под предлогом добавления к заказу другой мебели завладел ещё 192 000 тенге, тем самым причинив Жумабаевой ущерб в размере 392 000 тенге. Данный эпизод квалифицирован по ст. 190 ч.4 УК РК.

Потерпевшая ЖУМАБАЕВА сообщила суду, что обратилась в полицию только после того, как в Интернете узнала о других жертвах мошенника.

- В Интернете я увидела объявление, что предлагается установить мебель недорого, - рассказала Жумабаева. – Работы мне понравились, тем более, они были гораздо дешевле, чем у других фирм. Я договорилась о встрече. В понедельник мы приехали в «Громаду», где нас встретил менеджер Слава, которого мы теперь знаем как Владлена. Он был вежливым, нарисовал эскиз, попросил предоплату. Дом строился, мы могли ждать изготовления кухни до сентября. Он сказал, что в июле действует акция и по ней нам поставят раковину в ванную. Цена растёт, чтобы её зафиксировать, необходимо оставить предоплату. Мы подписали документы с ИП «Мир мебели», где Никита Анатольевич Горбачев был указан директором. И всё. В сентябре я позвонила, попросила отодвинуть срок поставки кухни. В ноябре договорилась со Славой о замере кухни. На встречу он опоздал, а когда замерял, действовал суматошно. После замеров мы встретились ещё раз. Выяснилось, что цена каменной столешницы возросла. Мы отправили ему 150 000 тенге, потом ещё 42 000 тенге. Перевод был на имя Светланы Г. По словам Славы, это была жена директора фирмы. Как позже выяснилось, это была сестра Владлена. Мы тогда этого не знали. Уже так как оплатили большую часть суммы, согласились доплатить. Он предлагал потом изменить проект, я уже начала подозревать неладное. А после через соцсети выяснила, что он не Слава, а Владлен. После мы встретились с ним вновь, я потребовала вернуть деньги. Он обещал вернуть, но не сделал этого.

Владлен Горецкий вину признал и попросил рассмотреть дело в порядке сокращенного судопроизводства. По каждому эпизоду во время допроса обещал вернуть деньги, как только окажется на свободе. На это просил дать ему 1,5 года.

Но жертвы ему не верят и настаивают на том, чтобы подсудимый был наказан лишением свободы. Хотя часть средств некоторым обманутым костанайцам он все-таки возвращал.

Общая сумма ущерба составляет 20 млн тенге. Из показаний Горецкого следует, что около 10 млн тенге он вернул. Невыполнение работ он чаще всего объяснял проблемами с поставщиками.

- Некоторые кухни, Ваша честь, были изготовлены с задержкой, но клиенты отказывались и приходилось возвращать им деньги, - добавил Горецкий. – А деньги приходилось возмещать либо с собственных средств, либо, это не секрет, со следующего заказа, который поступал ко мне. Я это признаю.

Допрос свидетелей и изучение материалов дела суд назначил на 30 апреля.