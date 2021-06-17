Систематическое финансирование квазигкомпаний из бюджета не мотивирует их к рациональному использованию средств, отметила Ольга Перепечина, передает Informburo.kz.

Управление активами в квазигоскомпаниях не всегда способствовало преумножению национальных ресурсов и росту благосостояния, отметила сенатор Ольга Перепечина на заседании верхней палаты парламента.

"Результаты инвестиций портфельных компаний в отдельные проекты практически сведены к нулю. К примеру, в АО "НК КТЖ" неокупаемые проекты занимают 75% от всех реализованных проектов, это 12 из 16", – сказала сенатор.

По её мнению, систематическое финансирование субъектов квазигосударственного сектора из бюджета не мотивирует их к рациональному использованию средств.

"Имеется практика привлечения сторонних организаций для оказания консультационных услуг при наличии в штате соответствующих специалистов. При этом отсутствуют единая методология и расчёты стоимости ставок консультантов и других затрат", – сказала Ольга Перепечина.

Она отметила, что необходимо регламентировать лимиты таких административных расходов.

"Есть вопросы по наличию на балансе субъектов квазигоссектора непрофильных активов (моторная яхта, спортивно-оздоровительный комплекс с лыжными трассами, кафе, гостиницей, конюшней и другой инфраструктурой), с затратами на их приобретение и содержание, которые не приносят коммерческой выгоды", – сказала сенатор.

Эффективности квазигосударственного сектора в вопросе управления портфелем необходимо дать оценку, считает сенатор.

По данным Счётного комитета, что в 2020 году поступления от приватизации составили 609 млрд тенге, где на субъекты квазигоссектора пришлось 80% от всех поступлений. В Национальный фонд фактически поступило только 7% от суммы продаж. Счётный комитет связывает это с предоставленным правительством правом субъектам квазигоссектора направлять средства на погашение их внешнего и внутреннего долга. При этом на 1 января 2021 года долг увеличился к уровню 2019 года на 2 трлн тенге и составил рекордные 38,1 млрд долларов.