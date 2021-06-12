Прочел мнение юриста из Алматы Романа Подопригоры «Время пропаганды» и почувствовал, что, как это не банально, не в силах молчать. Статья эта – о настоятельной необходимости пропаганды в деле вакцинации, вплоть до сакраментального: «А ты вакцинировался?»

Начну с того, что мне видится явной неправдой. Это сетования на то, что «правительства отказываются включать административную мощь в борьбе за победу вакцинации…» Ой ли? Я знаю многих, кто вакцинировался, опасаясь болезни, и столь же многих, кто вакцинировался, желая сохранить работу, получить возможность пересекать границу и т. п., то есть, по причинам, далеким от собственно медицины. Так что давление есть, только выражается оно по-разному.

Но еще важнее иное - причины скепсиса. А они не в области пропаганды, будь та слабенькой или даже гениальной. Они – в сплошной путанице вокруг ковида и очевидной зависимости чиновников от медицины и т. д., от наднациональных структур. Иначе многое не выглядело бы столь нелепо, как, например, те же маски на одиноких уличных прохожих в 30-градусную жару. Тут уж даже Демосфен и Цицерон не убедили бы меня, что это делается из-за заботы о народном здоровье. Равно, как и карикатурная «самоизоляция». Если путаница в столь многом, то как не сомневаться и в остальном?

Что же касается собственно пропаганды, то, кажется, автор совершено забыл наш недавний исторический опыт. Избыток пропаганды так же опасен, как избыток сахара, либо чересчур пересоленные блюда. Не случайно, еще будучи студентом, на рубеже 70-х, на Всесоюзном совещании лекторов я услышал: «Раз скажешь – поверят. Два – засомневаются. Три – не поверят». Ведь и огромный Советский Союз, и социалистическая идеология в значительной мере дали трещины из-за переизбытка назойливой пропаганды.

Еще разительнее сегодняшняя картина. Нас опять призывают наступать на старые грабли, только еще более аляповатые. Разве не грохочут уличные рупоры о прививке? И разве телеэкраны не вещают до бесконечности о панедемии и т. д., и т. п.?

Уже и включать телевизор тошно. Но мы же пока еще не роботы, чтобы день ото дня слушать одни и те же заезженные пластинки. Так ведь мало того, нам предлагают еще включить в воинство борцов за прививки спортсменов, деятелей культуры, представителей шоу-бизнеса и даже диджеев. Зачем мне, как рядовому слушателю, читателю и зрителю, вся эта проплаченная рать тех, кто в медицине мало что смыслит? Это же все равно, что тащить на ринг популярных актеров. Зрелищно, но не более того.

Я хоть не скрываю, что сам не медик. Но сражаюсь-то не с прививочниками, а с лакеями Обмана, которые под предлогом борьбы за правое дело решают совсем иные задачи.

Думаю, что было бы куда логичнее привлечь к обсуждению проблемы реальных специалистов. Правда, пока, к сожалению, дискуссии напоминают футбол на двух разных полях, когда медики-прививочники и медики-антипрививочники искусно забивают голы в одинокие ворота на своем собственном поле. Реальные живые, причем не заочные дискуссии специалистов мне лично было так же трудно увидеть, как полярного медведя в Сахаре.