Депутаты и министры на фото в майках в прививочных кабинетах не спасут ситуацию

В учебниках по административному праву и госуправлению часто пишут о двух главных методах такого управления: убеждении и принуждении. Оба важны. Чтобы не включать властные, полицейские инструменты, лучше убедить или стимулировать.

Есть очень интересные примеры, когда, например, для привлечения в армию не повестки выписывают и к ответственности привлекают, а снимают фильмы, после которых приходится отбиваться от желающих послужить.

Вакцинация – яркий пример востребованности государственной пропаганды. Теперь буду студентам в качестве примера приводить.

Правительства отказываются включать административную мощь в борьбе за победу вакцинации по разным причинам: права человека, проблемы с прививочной инфраструктурой, большое количество сомневающихся и т.д. Интересно, что в «доковидное» время за отказы от вакцинирования чаще всего доставалось некоторым религиозным объединениям. Теперь антипрививочные убеждения у вполне светских людей, а религиозные объединения, наоборот, призывают прививаться или хотя бы не препятствуют этому.

Может, пора государству включать на полную мощь пропагандистскую машину? Депутаты и министры на фото в майках в прививочных кабинетах не спасут ситуацию.

Нет, конечно, что-то делается. Дежурные статьи в СМИ, айфоны, самокаты в магазинах в качестве приза (при этом госорганы почему-то открещиваются: "это сами предприниматели, мы здесь ни при чём").

Но как-то вяло все идет. Деятелей культуры и шоу-бизнеса не видно, знаменитые спортсмены не задействованы. Лидеры общественного мнения сами, кажется, не определились. Не слышно о флешмобах и челленджах.

Вот когда выборы - тогда все по-другому. И умеют же подключить певцов и актеров, космонавтов и футболистов и т. д. От баннеров, призывающих исполнить свой гражданский долг, в глазах рябит.

На права тех, кто принципиально отказывается от прививок, не покушаюсь. Видимо, потери близких и друзей, паралич экономической и всякой другой жизни - не аргумент.

Но есть ведь много сомневающихся. И здесь бы поговорить с Иманбеком (казахстанский диджей и музыкальный продюсер, в 2019 году стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn «Roses», за который получил музыкальную премию «Грэмми»-2021, первый музыкант из Казахстана, получивший «Грэмми», а также первый музыкант из СНГ и бывшего СССР, получивший «Грэмми» в категории неклассической музыки - «НГ»), разыграть лотерею, попросить успешную сборную по хоккею, чтобы в рекламе не только про букмекеров, но и про вакцинацию сказали, организовать концерт (с соблюдением санитарных правил, конечно) и т. д.

Или министр образования и науки переживает, что второй год в дистанционке - не сможем. Не надо переживать, надо выдать премии вакцинированным учителям. С премиями в министерстве, похоже, все в порядке.

Так что инструментов пропаганды и стимулирования много, было бы желание.

А может, это только я не замечаю широкой пропаганды в стиле «А ты вакцинировался?».

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Романа Подопригоры в Facebook