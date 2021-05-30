Как-то тогда еще руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей Тарасов выразил озабоченность тем, что дети и подростки нередко обламывают верхушки саженцев. «Откуда такое желание у них берется?» - искренне недоумевал Алексей Николаевич. Ясно откуда - взрослые подают пример. Нет, не мама с папой, а вот эти, кто приказывает у деревьев поголовно кроны отпиливать, кто непосредственно отпиливает и кто взахлеб это одобряет. Если такой пример подается практически на каждом шагу, как же ему не последовать? Почему никому даже в голову не приходит, что отношение к озеленению - это серьезная часть экологического воспитания?

Ну хорошо, те, на чьей совести лежит оболванивание деревьев на улицах города, воспитывать, в принципе, никого не обязаны. Но таким вопросом не задаются и те, кто воспитанием подрастающего поколения занимается по роду своей деятельности. Речь - о школах.

Что должны видеть ученики, выходя на пришкольную территорию в теплое время года? Полноценные кроны, в тени которых они могут укрыться от палящего солнца, цветы на клумбах. Дети должны в школьном саду или хотя бы скверике слышать пение птиц, жужжание насекомых, шелест листвы. Вот так начинается экологическое воспитание, а вовсе не с мертвого стенда с набившим оскомину названием типа «Не то, что мните вы, природа», и не с мероприятий, проводимых для отчетности. Экология - это же все о жизни, которая вокруг. А что видят дети в некоторых школьных дворах?

В апреле этого года бездумно и варварски обрезали все деревья на территории СШ № 20, что в районе КЖБИ. Какое-то время отпиленные большие ветви лежали посреди изуродованных деревьев, потом их убрали, но территория от этого не стала выглядеть менее уродливо. Теперь беседка, где дети отдыхали на переменах, оказалась на солнцепеке, вряд ли кому захочется там посидеть. Сами срезы сделаны безобразно, с большими фрагментами ободранной коры, ничем спилы не замазаны, что приведет к болезням деревьев. Вернее, не деревьев, а того, что от них осталось. А деревья не такие уж старые. Более того, их не так давно уже «кронировали». Нельзя было делать это снова, это губит деревья. Вид школьного двора стал уродливым. И это все на территории учреждения, в котором детей не только обучают, но и воспитывают! Как так можно было? Почему руководству школы не пришло в голову посоветоваться с учителем биологии? Или в этой школе нет учителя биологии? Или он есть, но ему все равно? Или он не разбирается в деревьях? Разве ученики должны видеть такое уродство вокруг родной школы?

Буквально в полутора кварталах - СШ № 23, там картина абсолютно противоположная. Вокруг здания - настоящий красивый сквер, радующий глаз. К каждому дереву и кусту здесь относятся бережно и с умом. Даже сосны, пострадавшие после страшного апрельского урагана 2020 года, пытались максимально спасти, удалили только самые безнадежные. У руководства и коллектива 23-й школы следует поучиться их коллегам, которые забывают о том, что своим примером они показывают детям, что можно, а чего нельзя. Не надо учить детей бездумному уничтожению, надо учить созиданию.