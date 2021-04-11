Выходит, что по факту у нас существуют сословия, хотя это противоречит Конституции РК

Давно не был в Русском театре драмы, и не пандемия тому виной. Просто несколько лет назад попал на спектакль, где молодые актеры стояли на сцене вполоборота или даже за спиной, и их разговор я не мог разобрать, даже сидя в третьем ряду. К тому времени театр уже потерял и Вячеслава Колпакова, и Николая Боброва, и Александра Пустякова. Шепот последнего был слышен последнему ряду в зале.

Но недавно был приглашен на предпоказ спектакля «Дом Бернарды Альбы». Раньше мне знакомы были спецтермины «прогон», «сдача спектакля», но жизнь не стоит на месте. Появился неологизм, приведенный выше, захотелось узнать, что за ним стоит. По мне, так это была генеральная репетиция, но разбора полетов не последовало. Закрылся занавес, присутствующие молча встали и вышли вон, хотя, догадываюсь, вопросы были у многих.

Например, из каких соображений главный режиссер решила поставить пьесу Гарсиа Лорки, что она хотела этим сказать, какие параллели нашла для нас, живущих в 21-м веке? Какую смысловую нагрузку несла эротическая вставка в конце спектакля, хотя мы, мужчины в зале, по достоинству оценили прелести молодой актрисы Александры Гараниной?

Но задавать вопросы оказалось некому, наши высказывания и оценки увиденного никого из актерской братии не интересовали, а главрежа в зале не обнаружилось.

Сам спектакль оставил следы в нашем сознании. Полумрак, аскетичная сценическая обстановка, где единственным предметом мебели в пустом зале значилась тяжелая скамья, для переноса которой требовались усилия всех актеров, за исключением величественной Бернарды, которую великолепно играла Раиса Яковлевна Полухина. Она постоянно чувствовала себя на троне, хотя сидела в инвалидной коляске, она приковывала к себе внимание каждым появлением на сцене. Без усилий узнавались испытанные кадры театра: Аня Удесиани, Юлия Кудряшова, Валентина Битюкова. А разговор в спектакле шел вокруг права девушек на личный выбор и личное счастье. Но мать непреклонным голосом изрекала что-то типа: «Он нам не ровня». И все ломалось и подталкивало молодежь к суициду. Знакомая картина, не правда ли?

При желании ее можно обнаружить и в жизни современного Казахстана. Официально у нас нет сословий, нет даже юридического толкования этого термина (по Брокгаузу - юридическая группа лиц с пожизненными льготами и привилегиями, передающимися по наследству. Сословный строй есть продукт развития средневекового государства - прим. автора). Но у нас есть статья, предполагающая уголовную ответственность за разжигание разного рода розни, в том числе и сословной! Кто-то возьмется объяснить этот казус?

Выходит, что по факту у нас существуют сословия, хотя это противоречит Конституции РК, более того, тихой сапой легализация их постепенно закрепляется на законодательном уровне. На мой взгляд, новоявленным нуворишам мало быть супер-богатыми, они хотят выглядеть «благородным сообществом, сословием. И вся возня идет от них.

А потому главная проблема, обозначенная в весьма мрачном спектакле и поданная как средневековый пережиток, не свойственный цивилизованным странам, весьма уютно себя чувствует в нашей стране, официально стремящейся к вершинам различных рейтингов. Согласитесь, налицо двойная мораль, двойные стандарты.

Не знаю, как восприняли спектакль костанайские театралы, но он толкает на размышления, наводящие грусть.