Новую постановку режиссера Дины Жумабаевой представили зрителям в пятницу, 26 марта, приурочив премьеру к Международному дню театра. Корреспондент "НГ" побывал на показе и поговорил с актерами.

К премьере в Русском театре драмы активно готовились последние 3 недели.

Пока запланированы только два показа - 27-го и 28 марта - с ограничением по количеству посадочных мест в 20% от вместимости зала. Все билеты уже раскупили.

На этот раз труппа предлагает поговорить о женском счастье и праве на любовь.

По сюжету Бернарда Альба после смерти мужа закрывается вместе с 5 дочерьми и служанкой в своем поместье. Старшей, 39-летней Ангустиас, которую играет актриса Анна Удесиани, повезло: к ней сватается римлянин. Остальные сестры рискуют никогда не покинуть дом матери, связанные требованием блюсти честь семьи и ограничениями религии.

Для 21-летней актрисы Александры ГАРАНИНОЙ роль самой младшей из сестер - Аделы - стала первой серьезной работой.

- До этого я играла в сказках, в Костанае работаю уже 3-й сезон и паралельно заканчиваю учебу в театральном училище в Екатеринбурге, - рассказала она. - Работать над этой постановкой было занимательно, нам помогали уже опытные актрисы театра.

Для костанайского театра эта постановка - смелый шаг. Впервые на нашей сцене предлагают дискуссию об идеях феминизма, о том, как на человека влияют его окружение и условности общества. А главное - о том, как этому противостоять. Пользуются актеры и довольно смелыми приемами. Например, в одной из сцен Адела оказывается почти полностью без одежды.

- Этот шаг появился в процессе подготовки спектакля - мы разводили картину за картиной, а потом как по инерции появилась необходимость, чтобы Аделу разодрали и уничтожили, - объясняет Гаранина. - Как известно, самое большое унижение для человека, и в особенности для женщины, когда ее раздевают практически. Когда мы пришли к этой мысли, наш режиссер Дина сказала: "Давайте попробуем!". Я очень беспокоилась, чтобы этот шаг был оправданным на сцене - не просто показать грудь ради самого факта показа груди, а чтобы это показывало состояние героини.

Ожидается, что спектакль также покажут 2-3 апреля и 17-18 апреля. Все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью КВИ в Костанае.

Подробнее о постановке - в ближайшем номере "НГ"