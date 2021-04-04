Побывал на премьере спектакля "Дом Бернарды Альбы" в Русском театре драмы. Ощущение необычное. Поражаешься тому, как сегодня вообще могли взяться за такое. Сегодня, когда нас уже приучили к интеллектуальному фастфуду и протертым овощам, грызть яблоко не так-то просто - челюсти отвыкли. А что уж тут говорить о молодежи.

А, если по сути, о том, на что натолкнула пьеса меня, отнюдь не спеца в театральных изысках и даже азах, то ассоциации неожиданные. И они поразительным образом перекликаются с тем, о чем мы говорили буквально перед спектаклем со слушателями «Серебряного университета». На встрече в аудитории прозвучали сильные слова о значимости представлений о чести, совести… Но в том-то и задачи даже самого обыденного философствования, что философия влечет за пределы очевидного. Ведь и понятия о чести могут быть разными и даже губительными. Сколько именитых и неименитых людей – «невольников чести» - погибли на дуэлях! Со временем же трагедия перерастала и в трагикомедию. Не случайно в преддверии Великой французской революции чуть ли не вся Франция потешалась над дуэлью двух знатных дворян, причина которой оказалась довольно забавной: один подарил даме сердца попугайчика, другой – обезьянку. Обезьянка задрала попугайчика. Вот вам и оскорбление.

Оказывается, многие представления, обычаи, которые в одно время могли быть тормозами, сдерживающими факторами, со временем становились помехой самой жизни. Так было, и так будет.

И спектакль, по сути, об этом. В пьесе речь не просто о банальном добре и зле, а о столкновении разных человеческих миров. Один – мир жестко закрепленных представлений о чести семьи. Второй – мир человеческого естества, которое, словно кипящая вода из наглухо закупоренного котла, рвется наружу. Обратите внимание: здесь речь идет не просто о столкновении разных ценностей, а именно о несовместимости окаменевающих понятий о должном и естественных человеческих потребностей.

И в этом смысле такой, казалось бы архаичный, старинный сюжет оказывается болезненно современным. Только на сцене перед нами искусственно суженный мирок, настолько суженный, что он превращается в земной ад. А в нашей жизни уже сотни миллионов людей затягиваются в воронку глобального земного ада.

Ада, где самые обычные человеческие потребности в живых контактах, передвижении и самом дыхании гротескно ограничиваются. Причем даже самой буйной фантазии еще совсем недавних лет не хватило бы для того, чтобы вообразить всю эту закупорку. Представить, что стражи порядка будут выяснять, на сколько метров вы отошли от дома. Что потоки уже не заскорузлых обычаев, а вроде бы «цифровизации» будут в буквальном смысле слова душить нас, круша походя и принципиальные основы образования, культуры, кардинально меняя условия роста человека, как личности. Когда уже не какой-то дом с замшелыми, душащими саму жизнь традициями, а огромная часть планеты превращается в физическую и духовную тюрьму, где съеживается не только физическое пространство индивида, но и пространство эмоциональное, интеллектуально-духовное.