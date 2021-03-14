Профессор Фелпс из австралийского университета провел интересный опыт. В течение месяца он формировал группы из четырех студентов и поручал им за отведенное время решать управленческие задачи. Лучшая команда получала денежный приз.

Студенты не знали, что в некоторые группы подсаживали людей, которые играли порученные им роли. «Безразличный» закидывал ноги на стол и погружался в свой телефон. «Ехидна» делала саркастические замечания и саботировала ход обсуждения группы. «Пессимист» постоянно сомневался, что задача разрешима и что команда с ней справится.

Фелпс обнаружил: даже когда остальные три участника были способными и мотивированными, неконструктивное поведение четвертого снижало эффективность всей группы на 30-40%. Получается, сделал вывод ученый, что эффективность команды больше зависит от того, есть ли в ней хоть один слабый участник, а не от того, сколько в ней сильных.

По сути, аналогичная ситуация складывается с воспитанием так называемой «антикоррупционной культуры» в молодежной среде. Многие эксперты забывают, что все, кто сидит за решеткой за взяточничество, это бывшие мальчики и девочки, которые ходили в школу, учились в университете и даже не слышали, что такое коррупция. Так откуда же они о ней узнали?

Небольшое лирическое отступление. Некогда на востоке жил правитель, который поставил жуткий эксперимент - посадил в башню маленьких детей в обществе немых слуг, которые заботились о них. По прошествии лет вошел в башню и увидел, что дети, не говорили. Они лаяли, мычали, мяукали, но не говорили. Так он пришел к выводу, что речь - явление не врожденное.

Знание о том, что можно «купить» действия чиновника, также не является врожденным. Представьте, что на первом курсе студентам воображаемого университета никто не сказал о том, что есть возможность «купить» оценку, и в дальнейшем они тоже не узнали бы об этой возможности. Разве стали бы они давать взятку преподавателю? Думается, что нет.

Общество, окружающее индивида, объясняет, дает понять, рисует перспективы противозаконных и, что хуже, вредных действий. Ребенок не знает о возможностях денег, не знает о наркомании, алкоголизме и коррупции, до тех пор, пока ему не растолкуют, что так возможно.

Кстати, возможно мы уже упустили нынешнее поколение госслужащих. Конечно, большинство из них - патриоты, честные и неподкупные, но ведь новости о коррупционных проявлениях со стороны органов власти мы все еще слышим. Перевоспитать эту категорию людей тоже можно, но уже лишь карательными мерами, через стук судебного молотка. Но мы можем спасти идущее им на смену поколение - активной политикой формирования честности и добропорядочности в учебных заведениях, воспитания правовой культуры, передачей знаний о правах и обязанностях патриота и гражданина.

По инициативе департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области во всех вузах и колледжах региона открыты добровольно-патриотические клубы «Саналы ұрпақ» и школы добропорядочности. В них почти две тысячи ребят занимаются вопросами патриотического и правового воспитания, проводят дебатные турниры, проводят акции «Чистая сессия», флешмобы, конкурсы видеороликов, участвуют в открытых лекциях общественных деятелей, спортсменов и госслужащих.

По оценке международного рейтингового агентства «Тransparensy international» за 2020 год, индекс восприятия коррупции в Казахстане остается на достаточно низком уровне (94 место из более чем 180 стран). Коррупция в социальных сферах - весьма пагубное явление, коррупция в сфере образования страшна вдвойне. Стоит задуматься, не потеряем ли мы очередное поколение, если не возьмемся за воспитание и профилактику уже сейчас...

Автор - первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области