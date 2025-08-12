Горячая вода в домах горожан должна появиться уже в конце недели. Традиционная осенняя опрессовка в этом году прошла в августе. Нестандартные сроки ГКП «КТЭК» выбрало, чтобы костанайцам не пришлось два раза сидеть без горячей воды - с 1 по 15 августа компанию временно отключили от газа из-за ремонта магистрали.

- По итогам проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей повышенным давлением было выявлено 5 порывов, 2 из которых оперативно устранены - по ул. Бородина и ул. Дощанова, - сообщили в КТЭКе. - Предприятием предпринимаются все усилия для устранения всех порывов и дефектов в кратчайшие сроки.

Сейчас ремонтные работы ведутся по трём оставшимся порывам: на пересечении улиц. Тәуелсіздік и Баймагамбетова, Тәуелсіздік и Бородина и на улице Мауленова.

Компания обещает запустить горячее водоснабжение после 15 августа, когда им возобновят подачу газа. Задержки возможны в тех районах, где порывы к этому времени ещё не будут устранены.