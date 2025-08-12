Действующий генеральный план застройки областного центра был утвержден в 2020 году. При расчетном сроке реализации до 2035 года он не поработал и пяти лет, как его решили радикально обновить. Что не устраивает в генплане, обсуждали 11 августа на аппаратном совещании.

- Генеральный план не учитывает перспектив развития города, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - поэтому нуждается в корректировке, а точнее, он нужен по сути новый.

Одна из главных причин: чтобы сегодня вести любое строительство, необходимо прежде разработать под него проект детальной планировки. Однако ПДП с генпланом нередко не сходятся.

- Мы сегодня ПДП разрабатываем, а потом выясняется, что мощностей под объекты нет, - приводил примеры аким города. - Нам надо определить направления и точки роста, прежде всего, в строительстве, потому что многоэтажные дома удовлетворяют основную потребность населения в жилье. Надо решить, будет ли вторая индустриальная зона и где она будет. А также где будет располагаться второй полигон ТБО. Мы должны видеть четкую перспективу хотя бы лет на 15.

По словам акима города, в августе-сентябре будет определен подрядчик, который займется разработкой генерального плана. Напомним, что действующий сейчас генплан выполнило ТОО «Градкомплекс», а предыдущий, принятый в 2009 году, это же ТОО.

- Когда у нас появится подрядчик, нужно будет информировать население, что разрабатывается новый генеральный план города, - сказал аким, - надо организовывать обсуждение генплана на стадии разработки, принимать предложения. Провести день открытых дверей для бизнеса. Обсуждать надо его потребности. Крупные, средние предприятия должны сказать, как они планируют развиваться. И самое главное - чтобы все коммунальные службы приняли участие в обсуждении генплана и дали свои предложения на этапе разработки.

