Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов высказался о миллионах, потраченных на заработные платы сотрудникам Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Свое недовольство депутат Мажилиса Аманжан Жамалов отразил в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.

"В 2019 году административные расходы Фонда социального медицинского страхования превысили 5,8 миллиарда тенге. На оплату труда было израсходовано 4,4 миллиарда тенге. Если поделить на всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится 434 тысяч тенге в месяц. Это в два раза выше средней зарплаты по стране", - отметил мажилисмен.

Как подчеркнул Аманжан Жамалов, если изучить доступную финансовую отчетность ФСМС, то четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 миллионов тенге - по 19 миллионов тенге на каждого.

"Наверное, поэтому председатель правления ФСМС отказался публично называть свою зарплату, начал ссылаться на коммерческую тайну в государственном фонде, который содержится за счет взносов и отчислений граждан", - добавил Жамалов.

Депутат также высказался о расходах других фондов.

"В 2019 году административные расходы ЕНПФ превысили 11,8 миллиарда тенге, Государственного фонда социального страхования - 1,9 миллиарда тенге. Такие непомерные расходы на содержание фондов вызывают справедливые вопросы у населения. Граждане не чувствуют соразмерную отдачу и пользу от услуг этих фондов, которые выполняют функции обычного казначейства, взимая за это комиссию", - сказал он.

Жамалов считает, что для внесения прозрачности в деятельность внебюджетных фондов необходимо утвердить стандарты максимального раскрытия информации о расходах внебюджетных фондов с расшифровкой всех статей на оплату труда и административных расходов и для начала опубликовать информацию о расходах внебюджетных фондов за 2020 год.

"Хотелось бы отметить, что Россия уже начала процесс объединения пенсионного фонда с фондами социального и медицинского страхования. И создает единое социальное казначейство. При этом россияне получают экономию на их содержание в 120 миллиардов рублей или почти 700 миллиардов тенге.

Поэтому правительству необходимо ускорить исполнение поручения Главы государства по вопросу консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда", - сказал Жамалов.

В январе глава ФСМС Болат Токежанов отказался называть размер своей заработной платы, ссылаясь на конфиденциальность данных.

В августе 2020 года в фонде называли приблизительные размеры зарплат своих сотрудников. Тогда в ФСМС сообщили, что по штатному расписанию предусмотрены заработные платы без учета вычетов:

позиция менеджера - от 170 000 тенге;

позиция старшего менеджера - от 250 000 тенге;

позиция административно-управленческого персонала - от 300 000 тенге;

членов правления, в том числе председателя правления - от 850 000 тенге.

Болат Токежанов возглавил ФСМС после того, как от этой должности был освобожден Айбатыр Жумагулов, попавший под критику Президента страны.