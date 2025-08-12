Церемония награждения победителей и призёров 38-й областной спартакиады прошла вечером 11 августа в ДК "Мирас". Финальные соревнования спартакиады проходили в начале августа в Денисовском районе, в них приняли участие 20 команд. Более 2 000 спортсменов на протяжении четырёх дней состязались в 16 дисциплинах.

- Город Костанай занял тринадцатый раз подряд первое место, - отметил аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. – Это закономерный результат наших спортсменов, потому что именно в городе Костанай создана вся спортивная база.

Он отметил, что доля занимающихся спортом людей в городе с каждым годом растёт. На сегодня эта цифра составляет 42,3% населения. В 2023 году было 30%.

Аким назвал будущие проекты, которые сделают спорт ещё доступнее: открытый стадион у городского пляжа и «Дворец единоборств» стоимостью 4 млрд тенге.

Тренерам и спортсменам вручили денежные сертификаты.

Третьи места заняли команды по волейболу (мужская сборная), вольной борьбе, казақ күресі, баскетболу (женская сборная) и байге.

Вторые места заняли команды по стрельбе, велоспорту, волейболу (женская сборная), греко-римской борьбе, тоғыз-құмалақу (мужская сборная) и легкой атлетики.

И победителями спартакиады стали команды по футболу, шахматам, баскетболу (мужская сборная), тоғыз-құмалақу (женская сборная) и настольному теннису.

Фото из открытых источников

- Первое место оно и есть первое место! - говорит тренер мужской сборной по баскетболу Александр ДЕРБУШ. - Очень доволен результатом.

И поделился впечатлениями об организации соревнований:

- Для спортсменов очень важно наличие душа, раздевалок. В этом плане всё было лучше, чем в прошлом году. По ощущениям всё было хорошо!

После награждения на сцене выступили певцы. Зарина Кульмухамбетова рассказала о достоинствах Костанайской области в песне «Туған ел».

Фото автора

Автор - студент факультета связи Эгейского университета (Турция)