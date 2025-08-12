График и схему движения автобусов изменят на День города в Костаная
12 августа 2025, 19:06 | ЖКХ
Время работы пяти городских маршрутов увеличат на три часа в связи с масштабным празднованием Дня города. Вместо привычных 22.00 последний рейс автобусы №№ 3, 10, 13, 18 и 102 сделают в 01.00. В дополнительное время на каждом из маршрутов будет курсировать по 3 автобуса, интервал движения составит 30 минут, сообщает отдел ЖКХ.
Кроме того, 16 августа на время празднования дня города будет перекрыт участок улицы Алтынсарина в границах улиц Тәуелсіздік и Толстого. Объезд городских и пригородных маршрутов будет осуществляться согласно приложенной схеме.
Последние новости
12.08.25 17:16 "Это закономерный результат" - Команду победителей областной спартакиады чествовали в Костанае
12.08.25 16:36 Заблокировать несчастья - Требования закона при установке пластиковых окон обсудили в Костанае
12.08.25 15:33 Итоги опрессовки сетей сообщили в костанайской теплокомпании
12.08.25 14:14 «Генплан не учитывает перспектив» - Как в Костанае хотят обновить главный градостроительный документ
12.08.25 09:09 Прописаться в Казахстане можно будет только онлайн
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.