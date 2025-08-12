Время работы пяти городских маршрутов увеличат на три часа в связи с масштабным празднованием Дня города. Вместо привычных 22.00 последний рейс автобусы №№ 3, 10, 13, 18 и 102 сделают в 01.00. В дополнительное время на каждом из маршрутов будет курсировать по 3 автобуса, интервал движения составит 30 минут, сообщает отдел ЖКХ.

Кроме того, 16 августа на время празднования дня города будет перекрыт участок улицы Алтынсарина в границах улиц Тәуелсіздік и Толстого. Объезд городских и пригородных маршрутов будет осуществляться согласно приложенной схеме.