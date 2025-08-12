В Алматы в начале августа прошел главный национальный турнир сезона для представителей гольфа - чемпионат Казахстана среди мужчин и женщин.

Марат Багтжанов и Регина Жаксылыкова из «Спортивной школы гольфа» Костанайской области на поле гольф-клуба «Жайляу» в Алматы / Фото instagram.com/golf_kostanai

В соревнованиях, прошедших на поле гольф-клуба «Жайляу», приняли участие около 100 сильнейших гольфистов страны. По итогам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной Казахстана.

Воспитанник КГУ «Спортивная школа гольфа» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, мастер спорта РК Марат Багтжанов в двухдневной упорной борьбе стал серебряным призером в категории Gross Men (отбор в национальную сборную). Марат - член основной сборной Казахстана, многократный чемпион и призер чемпионатов Казахстана, двукратный обладатель Кубка Президента РК, участник XlX летних Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу (Китай).

А первое место здесь занял действующий чемпион Казахстана и обладатель Кубка РК Шерхан Сугур из Алматы

В одной из четырех разыгрываемых специальных номинаций победительницей стала совершившая самый дальний удар среди женщин - The Longest Drive (Ladies) - еще одна представительница «Спортивной школы гольфа» Костанайской области, мастер спорта РК Регина Жаксылыкова. В сентябре прошлого года она здесь же завоевала титул чемпионки Казахстана в категории Net Ladies с учетом гандикапа.