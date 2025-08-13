Министр просвещения РК Гани Бейсембаев высказался о том, почему в школах Казахстана открывают всё больше казахских классов, передает Informburo.kz. У ведомства нет цели сократить русские классы, заверил глава Минпросвещения.

Фото Informburo.kz

"Выбор класса осуществляет родитель, поэтому по выбору открываются классы. Сейчас, как видите по статистике, родителей, желающих учить своих детей именно в классах с казахским языком обучения, становится больше. Это такая тенденция, поэтому и увеличено. Специально каких-то планов, программ по открытию, по закрытию государство не имеет", – сказал Бейсембаев в кулуарах правительства.

По его словам, это естественный процесс.

В этом году в Казахстане 341 тысячу детей примут в первый класс. В выпускной класс перешли 232 тысячи учащихся.