В Лаосе, в городе Вьентьян, прошел учебно-тренировочный сбор юных и талантливых спортсменов, занимающихся настольным теннисом, из Ирана, Индии, Казахстана, Лаоса, Малайзии, Мальдив, Сингапура, Таиланда, Шри-Ланки и Японии под названием «2025 ITTF Asia Hopes Week and Challenge».

В игре Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

Сборы проходили под руководством международного эксперта Дайсуке Исида (Япония) и были направлены на улучшение техники игры, разборов тактических приемов и изучению стилей игры. А после окончания сборов его участники выступили в отборочном турнире, по итогам которого определялись обладатели путевок на мировой «ITTF World Hopes Week and Challenge».

Казахстан представляли воспитанница отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ №2 Жания Бекмухамбетова, тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой, и Олег Яковлев из Караганды.

Это право они завоевали, одержав победы на республиканском отборочном турнире после окончания учебно-тренировочного сбора «Hopes Week and Challenge» среди сильнейших молодых теннисистов Казахстана 2013 г.р. и моложе, который прошел весной в столичном «ADD Table Tennis Center Astana».

В последние два дня УТС состоялся турнир, финалисты которого получили путевки на мировой «ITTF World Hopes Week and Challenge».

Жания Бекмухамбетова в своей подгруппе среди семи теннисисток заняла второе место и вышла в полуфинал. Но, к сожалению, у нее не получилось пройти в финал, куда пробились победительницы полуфиналов Каэде Нэя из Японии и Ван Суан Ен из Малайзии, получившие в итоге путевку на мировой «Hopes». А юная костанайская теннисистка завершила сборы в квартете сильнейших игроков континента в возрасте 12 лет и моложе.

Олег Яковлев занял в отборочном турнире 10-е место.