Нарушения при оказании госуслуг в сфере земельных отношений и архитектуры выявил департамент Агентства РК по делам государственной службы. В городах и районах области неправомерно использовали ЭЦП руководителей госорганов во время их отсутствия из-за отпусков и командировок.

- В таких случаях исполняющие обязанности должностных лиц подписывали результаты оказания госуслуг ЭЦП подписью отсутствующего руководителя. Всего выявлено 50 фактов, - сообщает пресс-служба ведомства. - Подобная практика нарушает принцип персональной ответственности госслужащих за принимаемые решения и создаёт потенциальные коррупционные риски.

Департамент направил письма в госорганы с требованием устранить нарушения и не допускать их впредь. Кроме того, материалы передали в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об ответственности чиновников.

В ведомстве напомнили, что Закон РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» чётко регламентирует порядок создания, использования и хранения электронных документов. При этом электронная цифровая подпись приравнивается к собственноручной подписи.

Для защиты прав и законных интересов граждане могут обращаться по телефону доверия 39-31-65, а также по адресу: ул. Касымханова, 34. Также доступны электронные сервисы для подачи заявлений: e-Otinish, EgovKzBot2.0 и elgeqyzmet_qostanai.