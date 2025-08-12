Повод - тревожный. В Костанайской области с начала года 11 детей выпали из окон многоэтажных домов, трое из них погибли. На эту дату в прошлом году таких случаев было 12, тогда обошлось без смертей, но с множеством травм. Работает ли норма закона, требующая ставить пластиковые окна с замками безопасности?

Фото instagram.com/viktor.ionenko

Служба по противодействию ЧС стала инициатором обсуждения темы на заседании отраслевого совета по вопросам строительства при Палате предпринимателей региона. области. Заместитель начальника ДЧС по Костанайской области Омиржан ТУКУШЕВ напомнил о требованиях статьи 27-2 Закона РК «Об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности», которая прописывает обязанности для проектировщиков и строителей.

В частности, пункт 2 статьи: «При проектировании сооружений должны быть идентифицированы и учтены все возможные риски для жизни и здоровья человека и окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла с учетом обеспеченности оконных проемов замками и (или) механизмами безопасности, в том числе при нормальной эксплуатации, чрезвычайных ситуациях, предполагаемых нарушениях при проведении строительно-монтажных работ и недопустимом строительстве».

И пункт 3: «При производстве строительно-монтажных работ застройщик обязан выполнить весь комплекс мер по обеспечению безопасности с учетом обеспеченности оконных проемов замками и (или) механизмами безопасности, определенный проектной документацией, и обеспечить возможность контроля и надзора их выполнения на различных стадиях строительства сооружения».

- Мы обсуждали эти вопросы с коллегами. На стадии строительства есть кому обращать внимание на соблюдение указанных требований - это технический надзор, авторский. Но мы пришли к выводу, что необходимо такого рода требования по безопасности распространить и на производителей пластиковых окон, - сказала председатель отраслевого совета по вопросам строительства Ирина ВИКУЛОВА. - И, на мой взгляд, необходимо предусмотреть административную ответственность за неисполнение норм закона. Доработать надо общими усилиями механизм.

Понятно, что упор по части требований, которые вступили в силу в 2024 году, теперь делается на новостройки, хотя по анализу ДЧС получается, что большее число выпадения из окон приходится на старую застройку.

Участники встречи говорили, что сейчас установка окон с защитным механизмом - при их ремонте или замене - это желание заказчика. Кто-то считает, что в семье нет маленьких детей и конструкции с блокираторами ему ни к чему. Однако квартира может сменить хозяев или кто-то с малышами придет в гости.

- Кстати, в этом году несчастья в трех случаях произошли с детьми, которые именно что пришли в гости, - уточнил Тукушев.

- Все-таки мне кажется, чтобы эти бесконечные несчастные случаи прекратить, производитель должен быть обязан устанавливать на все оконные конструкции замки. При любом раскладе. Не вижу другого варианта. Но это, конечно, мое мнение. Обсудим еще с коллегами, какие предложения мы могли бы сформулировать, - добавила Викулова.

Возник вопрос и о том, что защиту закон обязывает предусматривать на оконных блоках. А балконное остекление под эти нормы подпадает?

Заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Самат МАДИЕВ ответил, что остекление - это фактически установка оконных проемов в балконном помещении. Соответственно, и требования к ним те же.

Конечно, говорили и об ответственности родителей за оставление детей без присмотра, и о профилактике несчастных случаев. В основном ее ведут те, кто одними из первых сталкивается с разбившимися, травмированными детьми. Сотрудники территориальных подразделений ДЧС организуют рейды по домам, раздают памятки, приходят с разъяснениями в детсады, школы, оздоровительные лагеря. Даже оконный блок, как наглядное пособие, берут с собой на выездные занятия.

31 июля в Рудном при установке блокиратора в квартире многодетной семьи присутствовал аким города Виктор Ионенко / Фото instagram.com/viktor.ionenko

Еще одна мера, предпринимаемая вместе с исполнительной властью, установка блокираторов на окна в квартирах социально уязвимых слоев населения. По словам Омиржана Тукушева, в этом году их установлено 475.

По итогам отраслевого совета будут подготовлены рекомендации для того, чтобы нормы закона не формально существовали, а работали.

Фото автора