Приговор по делу бывшего начальника отделения КФ АО "Евразийский банк" Мырзабая ШАЛБАЕВА в Житикаринском суде огласили сегодня, 9 февраля.

Мырзабай Шалбаев /Кадр из видео



Он признан виновным в умышленном хищении 205 000 евро из кассы банка. Деньги использовал для возврата на счета вкладчиков банка сумм в тенге, похищенных ранее для покрытия своих проигрышей в букмекерских конторах.

- Суд считает, что вина подсудимого в инкриминируемом ему деянии полностью доказана, - отметила судья Лариса КОРЧИНСКАЯ. - В качестве смягчающих обстоятельств суд учел чистосердечное раскаяние и полное признание вины. И назначил ему 7,5 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим).

Прокурор в прениях просил для Шалбаева 8 лет лишения свободы.

Судья также обязала Шалбаева выплатить 41 млн тенге в пользу банка - столько составила общая сумма ущерба.

Шалбаев признавал сумму ущерба в размере 86 500 евро и 6 698 313 тенге. В прениях он просил пересчитать ему сумму инвалюты в тенге по курсу на момент задержания. Он объяснил это так: "Я не виноват, что процесс затянулся на 15 месяцев". Сумму ущерба Шалбаеву в итоге пересчитали по курсу на день рассмотрения дела. Курс составил 503 тенге 71 тиын за 1 евро, согласно официальному ответу, который предоставил суду Национальный банк.

41 202 448 тенге - такая сумма должна быть взыскана в пользу Евразийского банка. Плюс госпошлина - 1 236 073 тенге. Принудительный платеж в фонд потерпевших составил 50 500 тенге.

У подсудимого также конфисковали сотовый телефон марки Samsung и ноутбук марки Acer с комплектующим аэрозольным устройством модели Pioneеr. Это имущество Шалбаев приобрел на похищенные деньги.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней.