Прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения КФ АО «Евразийский банк» Мырзабая ШАЛБАЕВА прошли в Житикаринском районном суде сегодня, 5 февраля.

Мырзабай Шалбаев /Фото из архива "НГ"

Шалбаев обвиняется в том, что 12 ноября 2020 года украл из кассы банка 205 000 евро. Такая крупная сумма денег понадобилась ему, чтобы вернуть более 32 млн тенге, которые ранее он снял со счетов клиентов банка. А клиентскими деньгами Шалбаев оплачивал свои проигрыши в букмекерских конторах.

Украв из кассы банка 205 000 евро, он выехал в Челябинск, где позже его задержали российские полицейские и 14 мая 2020 года экстрадировали в Костанай. Общий ущерб банку составил 68 500 евро и 6 698 313 тенге, эти деньги Шалбаев обещал вернуть и даже просил прокурора заключить процессуальноге соглашение о полном признании вины. Однако гособвинение ему в этом отказало, но согласилось рассмотреть дело в упрощенном порядке - без допроса свидетелей и изучения письменных материалов дела.

- Шалбаев незаконно присвоил вверенное ему имущество и неоднократно совершал хищения в крупном размере, - сообщил в прениях прокурор Александр ВАВИЛОВ. - После совершения преступления он скрылся. Позже чистосердечно раскаялся и признал свою вину. Показания Шалбаева подтверждаются добытыми доказательствами, поэтому их следует признать правдивыми. Однако Республика Казахстан является демократическим государством, в котором выше всего ставятся интересы человека и его права. Шалбаев своими действиями подорвал репутацию «Евразийского банка» и банковской системы в целом. Люди, доверяя свои вклады банкам, рассчитывают на прибыль по депозитам.

Гособвинитель также отметил, что преступление Шалбаева относится к категории тяжких и было совершено «с особой дерзостью». В связи с чем попросил для подсудимого 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим).

Адвокат подсудимого Кайрат Кенесбаев отметил: его подзащитный признал вину полностью, показал свое раскаяние, добровольно выдал деньги, причем представители «Евразийского банка» не раз говорили, что заинтересованы в скорейшем погашении ущерба, и сделать это Шалбаеву будет проще, находясь на свободе.

- Хочу попросить прощения у всех, у кого увел со счетов деньги, - сказал Мырзабай Шалбаев. - Спасибо «Евразийскому банку», который пошел мне на уступки и согласился на заключение процессуального соглашения. Жаль, что прокурор в этом отказал. Я нахожусь под стражей уже 15 месяцев, сделал выводы из происходящего, переоценил свою систему ценностей. Мне до сих пор стыдно перед бывшими коллегами. Прошу при подсчете ущерба сумму в евро перевести в тенге на момента кражи, потому что я не виноват, что процесс затянулся на 15 месяцев, а курс вырос. Прошу разрешить мне вернуться в социум, создать семью и дать минимальный срок наказания, чтобы я мог погасить ущерб.

Приговор по этому делу огласят 9 февраля.

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