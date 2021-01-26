Уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения КФ АО «Евразийский банк» Мырзабая ШАЛБАЕВА продолжили рассматривать в Житикаринском районном суде сегодня, 26 января.

Шалбаев обвиняется в том, что 12 ноября 2019 года украл из кассы банка 205 000 евро, с которыми позже скрылся в Челябинске. Как стало известно в ходе судебного процесса, до этого Шалбаев также снял со счетов клиентов банка более 32 млн тенге. Клиентскими деньгами он оплачивал свои проигрыши в букмекерских конторах.

На прошлом судебном заседании Мырзабай Шалбаев попросил заключить процессуальное соглашение с государственным обвинителем о полном признании вины и заверил, что готов возместить ущерб.

Сегодня, 26 января, прокурор Александр ВАВИЛОВ заявил об отказе в заключении процессуального соглашения, но отметил - гособвинение не против, чтобы дело рассматривалось в сокращенном порядке, как на том настаивал подсудимый. Сокращенный порядок также предусматривает полное признание и возмещение ущерба со стороны обвиняемого, но дело рассматривается без участия свидетелей и изучения материалов.

- Шалбаев обвиняется в хищениях денежных средств в особо крупном размере, которые он совершал с сентября 2019 по октябрь 2020 года, - зачитал обвинительное заключение прокурор. – Осознавая опасность своего деяния, из корыстных побуждений Шалбаев снял со счетов потерпевших 7 468 849 тенге, 10 340 000 тенге, 7 288 000 тенге и 7 278 000 тенге. Все снятые с лицевых счетов клиентов банка средства он переводил в букмекерские конторы. 12 ноября Шалбаев, обманув доверие старшего консультанта, украл из хранилища банка 205 000 евро, что по курсу на тот момент составляло 87 854 800 тенге. С этими деньгами пытался скрывать на территории Российской Федерации, но 21 ноября 2019 года был задержан сотрудниками российского Интерпола.

После чего Шалбаев вновь заявил, что вину признает полностью и раскаивается.

- Признаете ли вы гражданский иск о возмещении материального ущерба, который составляет 68 500 евро и 6 698 313 тенге? - спросила судья Лариса КОРИНСКАЯ.

- Да полностью признаю, - ответил Шалбаев.

Он сообщил, что начал работу в КФ АО «Евразийский банк» Житикары в 2012 году менеджером. Потом уезжал жить в Костанай, а в июне 2019-го вернулся в банк - на должность начальника отделения.

- В октябре 2019 года я, воспользовавшись своим служебным положением, снял первую сумму с лицевого счета клиента банка, - рассказал суду Мырзабай Шалбаев. – Тогда у меня не было намерения похитить деньги. Ими я хотел рассчитаться за долги в букмекерской конторе, в которой я начал делать ставки и проиграл. Переводы делал через сотовый телефон. Но потом меня так затянуло, что снял деньги со счетов еще нескольких клиентов. Когда понял, что не смогу их вернуть, похитил из банка 205 000 евро.

Однажды в банк пришел клиент, деньги которого украл Шалбаев. Клиент хотел снять весь свой многомиллионный вклад. Поэтому Шалбаев решил похитить из хранилища банка деньги и закинуть их на счета клиентов, которых он обокрал.

После кражи наличных денег он перечислил 700 000 тенге на счет своей матери, а с остальной суммой уехал в Челябинск. Оттуда пытался вернуть деньги на счета обманутых клиентов, что и помогло полицейским его вычислить. В квартире, которую Шалбаев арендовал в Житикаре, он оставил записку: «Мама, извини, я задолжал. Не переживай, со мной будет всё хорошо. Я не думал, что в моей жизни всё так получится".

На вопрос прокурора, почему он сбежал в Россию, Шалбаев ответил:

- Я не отдавал отчет своим действиям. Постоянно жил на адреналин и в страхе. Понимал только, что проиграл крупную сумму денег, что обратного пути уже нет. Деньги нужно отдать, а единственным способом их отдать было либо снова делать ставки в букмекерских конторах, либо где-то еще взять эти деньги.

На вопрос судьи, выиграл ли он хоть что-то на ставках, подсудимый ответил: «Практически нечего». И добавил - поэтому и попал в такую ситуацию.