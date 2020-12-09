Дом № 28/4 по пр. Абая обслуживало ТОО «ЖЭС-2», но потом перестало. По словам жильцов, в результате они в ноябре на неделю остались без горячей воды - из-за того, что в одной из квартир прорвало трубу.

- Вместо того чтобы отключить один стояк, отключили полностью весь дом, - возмущается жительница дома Ирина КУХТИЕВА. - 176 квартир сидели неделю без горячей воды! А еще 24 квартиры - месяц без холодной воды. ТОО «ЖЭС-2» ничего не делало, только 8 декабря им дали воду благодаря руководству нашей новой обслуживающей организации.

8 декабря жильцы провели собрание с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, пригласив сотрудников городской прокуратуры и жилищной инспекции, чтобы провести осмотр дома. Вместе обследовали подвал, показав чиновникам, что трубы протекают и вода бежит по стенам.

Жильцы дома №28/4 по пр. Абая провели собрание, чтобы сменить обслуживающую организацию

ТОО «ЖЭС-2» обслуживает этот дом 2 года. По словам жильцов, за это время ничего и не сделали: когда идет дождь, протекает крыша, с 9 этажа вода доходит до 8-го.

- Пока что мы ТОО «ЖЭС-2» даже документы не предоставляли о том, создаем ли мы ОСИ, либо переходим к другой обслуживающей организации. Они отказались от нас самостоятельно, - говорит жительница дома Екатерина ЗЛОБИНА.

По словам жильцов, крыша дома также в аварийном состоянии

По словам Екатерины, ТОО "ЖЭС-2" принимало оплату и за декабрь 2020 года. Месяц ее квартира и квартиры сверху и снизу не отапливались.

Вместе с сотрудниками жилищной инспекции и прокуратуры жильцы провели обследование подвала

Жильцы считают, что могли остаться еще и без света.

- Ко мне обратились люди, чтобы их не отключили от света, - рассказал "НГ" директор ТОО «ВКВ Костанай» Владимир ВАСИЛЬЕВ. - Для того, чтобы мы стали их обслуживающей организацией, им нужно провести собрание, сделать письменный опрос жильцов. Но получилось так, что их бросили. Мы сейчас увидели: в каком состоянии находится этот дом, точнее - его подвал. Так делают только недобросовестные люди: деньги хапнули, а куда дели - неизвестно.

Директор ТОО «ВКВ Костанай» выделил двух слесарей, которые заменили трубы холодного водоснабжения в подвале

По мнению Васильева, дом № 28/4 находится в аварийном состоянии, нужно ремонтировать и подвал, и крышу. Он выделил слесарей, которые возобновили подачу холодной воды во все квартиры. На ремонт крыши, по предварительным подсчетам, требуется 2,5 млн тенге, на подвал - не менее 1 млн.

Сотрудники жилищной инспекции составили акт технического осмотра дома. В нем указано, что в подвальном помещении полностью требует замены трубопровод (капитальный ремонт), там же находится несанкционированный мусор. С фасадной части жилого дома со стороны входной группы имеется трещина.

Ранее "НГ" писала о проблемах дома № 33/1 по пр. Абая, который также обслуживает ТОО "ЖЭС-2".

Фото Андрея СКИБЫ



