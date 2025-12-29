Заключительную двухматчевую серию года ХХХIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги «Тобол» провел в гостях против «Барсов Атырау».

Антон Быков против американского центрового «Барсов Атырау» Джэвона Бенсона / Фото nbf.kz

В первом круге «Тобол» дважды уступил атыраускому клубу в домашних играх (60:87 и 56:86) и перед вторым очным противостоянием отставал от идущих третьими в чемпионате «Барсов» на пять очков.

В матчах, прошедших на паркете атырауского спортивного комплекса «AiRom Arena», не могли помочь костанайскому клубу Шаим Куанов и Рустам Валиев. А в стартовой пятерке «Тобола» на первую встречу вышли Адиль Султанов, Павел Ильин, Адильбек Битенов, Антон Быков и Михаил Сыч.

Хозяева повели в счете, сделав десятиочковый отрыв к середине первой четверти - 15:5, и доведя его до 15 очков к окончанию игрового отрезка - 26:11.

Вторая четверть прошла в равной борьбе, и разница в счете к большому перерыву осталась прежней - 51:36.

К заключительной десятиминутке эта разница увеличилась почти вдвое - 74:45, и судьба матча была практически решена. И хотя костанайские баскетболисты впервые в чемпионате выиграли у атырауского клуба одну из четвертей, на исходе матча это практически не отразилось - 94:72 (26:11, 25:25, 23:9, 20:27).

Проход под кольцо «Барсов Атырау» совершил Дарим Султанов / Фото nbf.kz

Самым результативным игроком в «Тоболе» в этой игре стал Антон Быков, набравший 21 очко, а лучшим игроком в команде был признан Павел Ильин, в активе которого 20 очков. Адильбек Битенов набрал 17 очков, Дарим Султанов - 9, Адиль Султанов - 3 и Тимур Валиев - 2.

Стартовая пятерка «Тобола» на второй поединок осталась без изменения.

Мяч у Михаила Сыча / Фото nbf.kz

На этот раз гости более уверенней начал встречу, и к середине первой четверти хозяева проигрывали со счетом 12:16. За полторы минуты до окончания первого игрового отрезка отставание «Барсов Атырау» было минимальным - 20:22. Удержать «Тоболу» свое минимальное преимущество не удалось, и хозяева выиграли четверть - 28:22.

Как и в матче накануне борьба во второй десятиминутке было очень упорной и равной, и разница в счете к большому перерыву не изменилась - 43:37.

В начале третьего игрового отрезка котанайские баскетболисты дважды сравнивали счет, но после 49:49 на четвертой минуте четверти баскетболисты атырауского клуба совершили десятиочковый рывок - 59:49 и перед заключительной десятиминуткой уверенно лидировали - 66:53.

В четвертой четверти «Барсы Атырау» увеличили свой отрыв еще на пять очков и одержали четвертую победу над «Тоболом» - 90:72 (28:22, 15:15, 23:16, 24:19).

С мячом Адильбек Битенов / Фото nbf.kz

Лучшим в «Тоболе» вновь был Павел Ильин записавший на свой счет третий в чемпионате дабл-дабл, набрав 19 очков и совершив 14 подборов. На счету Антона Быкова 17 набранных очков. Адильбек Битенов набрал в этом матче 15 очков, Михаил Сыч - 13, Дарим Султанов и Адиль Султанов - по 3 и Рамиль Уразбаев - 2.

Эти матчи завершили программу первого круга регулярного чемпионата. А первую серию следующего года «Тобол» проведет в южной столице против «Алматинского Легиона», занимающего после первого круга второе место с 25-ю очками. Лидирует же в чемпионате «Астана», не проигравшая ни одного матча из 16-ти проведенных.