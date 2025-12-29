Нецензурной бранью выражался 14-летний юноша во время урока в общеобразовательной школе. Инцидент произошел утром 10 декабря. За мелкое хулиганство, совершенное подростком, пред судом предстала его мать, гражданка П.

Иллюстративное фото freepik.com

- В судебном заседании П. вину признала полностью, в содеянном раскаялась и пояснила, что с ребенком провела беседу, он принес свои извинения учителю, - сообщает пресс-служба областного суда. - Ст. 435 КоАП предусматривает административную ответственность родителей за мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное ч. 1 ст. 293 УК, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. И влечет штраф на законных представителей в размере 7 МРП.

Суд признал гражданку П. виновной. Но размер штрафа, руководствуясь ст. 829-11 ч.2 КоАП, снизил на 30% - до 19 267 тенге.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.