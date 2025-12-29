Последний месяц года был насыщен республиканскими турнирами по большому теннису, входящими в календарь Казахстанского теннисного тура.

Два таких турнира - «Kostanay Open 14 & Under» среди девочек и среди мальчиков - прошли в Костанайском теннисном центре ДЮСШ № 2.

В турнире среди девочек до 14 лет прияли участие спортсменки из Астаны, Алматы, Актобе, Атырау, Кокшетау, Костаная, Лисаковска и Рудного.

Призеры республиканского турнира «Kostanay Open 14 & Under» среди девушек / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

Успешно выступили в турнире теннисистки Костанайской области, составившие обе полуфинальные пары. В финале же встретились воспитанницы отделения тенниса ДЮСШ № 2 Гульдана Сункар и Малика Абдрахманова. А победу одержала самая юная из участниц турнира Малика Абдрахманова, которой в ноябре исполнилось 11 лет. И после того, как Таисия Мацковяк одержала в матче за бронзу победу над Полиной Кудашкиной из Лисаковска, пьедестал был полностью составлен из воспитанниц ДЮСШ № 2.

В турнире «Kostanay Open 14 & Under» среди юношей приняли участие теннисисты из Астаны, Актобе, Караганды, Костаная, Лисаковска, Петропавловска и Рудного.

Призеры республиканского турнира «Kostanay Open 14 & Under» среди юношей / Фото instagram.com/ktf_rudny_tennis

А в финале играли представители Костанайской области, и воспитанник ДЮСШ №2 Мирон Модогоров одержал победу над Артемом Соложенковым из Лисаковска. Третье место занял еще один теннисист из Костанайской области - Александр Галиаскаров из Рудного, выигравший в поединке за бронзу у Ивана Барабанова из Караганды.

Кроме того, в Петропавловске прошел турнир на Кубок акима Северо-Казахстанской области. Соревновались юные теннисисты в открывшемся после капитальной реконструкции теннисном центре, полностью соответствующему международным требованиям. В церемонии открытия турнира приняли участие вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас ДОСКАРАЕВ и аким Северо-Казахстанской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ, отметивший, что теннисный центр долгое время простаивал из-за неблагоприятных условий, которые были на теннисных кортах:

- Мы сделали капитальный ремонт, чтобы теннисисты могли круглогодично заниматься на этом современном пространстве. Сегодня все те условия, которые созданы, позволяют проводить на этих кортах соревнования областного, республиканского и международного уровней.

Призеры республиканского турнира на Кубок акима Северо-Казахстанской области в парном разряде среди девушек / Фото instagram.com/ktf.tennis_sko

По словам Диаса Доскараева, уже в начале 2026 года на базе центра планируется проведение двух международных турниров с участием спортсменов из 15 стран.

В турнире приняли участие 64 юных теннисиста (32 юноши и 32 девушки) в возрасте до 12 лет из Астаны, Алматы, Актобе, Атырау, Караганды, Кокшетау, Костаная, Рудного, Туркестана, а также хозяева соревнований.

Победители и призеры турнира определялись в одиночных и парных разрядах.

Бронзовый призер республиканского турнира на Кубок акима Северо-Казахстанской области в парном разряде среди девушек Малика Абдрахманова (справа) / Фото instagram.com/ktf_kostanay_tennis

Одну из наград турнира завоевала воспитанница ДЮСШ № 2 Малика Абдрахманова, ставшая бронзовым призером в парном разряде вместе с теннисисткой из Астаны Алией Рахметжан. Костанайско-астанинская пара, дойдя до полуфинала, уступила на этой стадии спортсменкам из столицы республики Юне Дегтярь и Рамине Дягилевой, а в матче за третье место в упорной борьбе одержала победу на тай-брейке над еще одним столичным дуэтом Марией Акатовой и Айзарой Абаевой.

А в Кокшетау прошел заключительный турнир года среди юношей и среди девушек до 12 лет «Kokschetau Stars 12 & Under», в котором за награды боролись теннисисты Астаны, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Кокшетау, Костаная, Лисаковска и Петропавловска.

Призеры республиканского турнира «Kokschetau Stars 12 & Under» среди девушек / Фото nstagram.com/ktf_tennis_kokshetau

Победительницей среди девушек стала Варвара Панчеха из Лисаковска, выигравшая в финале у Аланы Шаяхметовой из Караганды.

В турнире среди юношей воспитанник Костанайской ДЮСШ № 2 Андрей Федоров дошел до полуфинала, одержав победы над теннисистами из Кокшетау и Астаны. В поединке за выход в финал он уступил Бекзату Жантасову из Астаны, а в матче за третье место проиграл Давиду Тюменеву из Петропавловска и занял четвертое место.

Все турниры, как отмечают их организаторы, были наполнены яркими матчами, эмоциями, борьбой за каждый мяч. Юные спортсмены показали в этих соревнованиях настоящий спортивный характер, проявив старание и волю к победе и продемонстрировав любовь к теннису.