В шестиэтажном доме № 33/1 по пр. Абая с 16-го до 20 ноября не было горячей воды - в системе отопления произошел порыв. После ремонтных работ, сделанных работниками обслуживающей организации ТОО «ЖЭС-2», половина дома осталась без отопления, вторая - без горячей воды. Дом не газифицирован, а греть воду и воздух электричеством слишком дорого, да и слишком опасно.

Жильцы дома № 33/1 по пр. Абая из-за порыва на трубах в подвале остались без отопления и горячей воды





Житель квартиры № 103 Артур СЫСИН показал корреспонденту «НГ», в каком состоянии находится шестой этаж во втором подъезде - из -за того, что протекает крыша, на стенах и потолке видны подтеки. Кроме того, в подъезде протекают трубы отопления.

По словам Артура Сысина, в доме № 33/1 по пр. Абая на шестом этаже протекают трубы

- Дом у нас все время в ужасном состоянии, даже покрасить не могут! - возмущается Артур. - Трубы пластиковые, к примеру, нам не меняли, пока мы не собрали деньги с жильцов шестого этажа. Директор ТОО "ЖЭС-2" говорит: "Платите деньги, мне надо рабочим зарплату платить!" А за что мы платим - непонятно...

Артур Сысин показывает подтеки на потолке 6-го этажа

По словам жильцов, директор ТОО ссылается на нехватку денег на ремонт подвала дома. Жители готовы собрать деньги, но заявляют: им не сообщили заранее, до начала отопительного сезона, о том, что проблема серьезная, а сейчас в ТОО игнорирует их обращения.

Жительница квартиры № 4 пенсионерка Нина СИЗОВА живет здесь с 2000 года, еще тогда обслуживающая организация собирала деньги на замену труб в подвале. Но с того времени не произошло никаких изменений.

- А что у нас делается на первом этаже в первом подъезде - это ужас! - добавила Нина Ивановна. - Провода все висят! Сколько просила электриков, чтобы убрали их или заизолировали, в кучу просто собрали и все на этом!

Электропроводка в доме - причина постоянного беспокойства жильцов

Ситуация с электропроводкой здесь - один в один с домом № 13 по улице Урицкого, где недавно произошел пожар из-за короткого замыкания в квартире.

Жильцы ссылаются на договор оказания услуг, согласно которому ТОО «ЖЭС-2» обязано по заявке заказчика реагировать и устранять неполадки, то есть, делать текущий и аварийный ремонт инженерных сетей, а также замену трубопровода в подвальном помещении по мере необходимости (правда, за чей счет будет производится замена, в договоре не указано). Они считают, что ТОО должно предоставить смету расходов, чтобы проверить, какие работы по их дому были проведены в 2020 году. Так как на каждый дом должен быть отдельный счет накоплений и расходов, люди хотят знать - идут ли платежи в нужном для дома направлении или нет.

- Сейчас горячая вода в доме есть, - заявил "НГ" 24 ноября директор ТОО «ЖЭС-2» Галымжан АМАНКУЛОВ. - Да, там была авария недавно, но мы ее устранили. Вообще этому дому требуется капитальный ремонт, нужны целевые сборы, но мы его сделать не сможем, пока жильцы не оплатят. У них задолжность 70%! В аварийном подвале ремонт мы не делаем, так как мы занимаемся только текущим ремонтом. На капитальный ремонт в этом доме нужно собрать около 3 млн тенге.

Обнародовать смету расходов он отказался.

- Пока у них задолжность, я ничего предоставлять не буду! - аргументировал Аманкулов.

Жильцы дома № 33/1 показали перечень услуг, которые должно оказывать ТОО "ЖЭС-2"

Жильцам он сообщил, что подвал дома является частной собственностью, поэтому ремонт они должны делать самостоятельно.

Сейчас отопление и горячая вода есть во всех квартирах, но жильцы опасаются будущих аварий на сетях. Они направили коллективную жалобу в отдел жилищных отношений акимата Костаная, которую подписали 74 человека (в доме 110 квартир), а также собираются обратиться в прокуратуру города.

Письмо с 74 подписями отправили в отдел жилищных отношений

В новом девятиэтажном доме № 20 микрорайона Аэропорт, по словам жителей, уже месяц мучаются с отоплением, каждый день спускают воздух из батарей. А 19 ноября в их квартирах стало очень холодно.

- Звонили в акимат, в КТЭК, в ПКСК. Наша обслуживающая организация что-то делает, а толку нет, весь 9-й этаж в ожидании чуда - может, наконец-то появится тепло, - сообщил "НГ" житель дома № 20 Ермек ТЛЕУБАЕВ. - Работники ПКСК искали причину в постоянной завоздушке. Это крик души - дома дети маленькие, напротив живут пенсионеры, соседку с новорожденным выписали, а дома хочется просто тепла...

Этот дом обслуживает ИП Досмуханов.

- Отопление в доме есть, просто к жильцам оно поступало со сбоями, - прокомментировал директор ИП Галымжан ДОСМУХАНОВ. - Причина в том, что в доме были слабые насосы с давлением до 5 атмосфер. Скорее всего, это ошибка проектировшика - не рассчитали мощность насосов, а застройщик поставил их в этот дом согласно проекту. Сейчас мы поставили новые, более мощные

Он пояснил, что насосы устанавливали за счёт платы жильцов на содержание общедомовых нужд. По словам Досмуханова, 24 ноября проблема была решена. Ермек Тлеубаев в тот же день подтвердил его слова.

Фото Андрея СКИБЫ