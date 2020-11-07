Квартира № 91 на 4-м этаже 5-этажного дома № 13 по ул. Урицкого загорелась в среду, 4 ноября, примерно в час дня. По словам жильцов дома, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в этой квартире.





Проводка в квартире № 91 на четвертом этаже дома № 13 по улице Урицкого замкнула 4 ноября

Из-за пожара сгорели электрощитки на четвертом этаже. Теперь в нескольких квартирах нет электричества. Чтобы решить эту проблему, жильцам нужно собрать 250 тысяч тенге на покупку новых электрощитков и проводов, а также оплатить работу электриков. Пока собрали только 30 000 тенге. Жильцы считают, что этими проблемами должна заниматься обслуживающая этот дом организация - ТОО «Комфорт».





Стены в коридоре на четвертом этаже дома почернели





Оборудование внутри электрощитков полностью сгорело



- За что мы платим? - со слезами на глазах спрашивает хозяйка квартиры № 91Светлана НОВОХАЦКАЯ. - Проводка загорелась, а помощь где? Только и знают, что с людей деньги тянуть! Оставляют бедный народ на выживание! А все случилось из-за этой проводки. Люди добиваются, добиваются - а они ничего не делают!





В квартире № 91 сгорела мебель



Светлана считает, что на ее месте мог оказаться каждый сосед. В ее квартире сгорели вещи и мебель. Стены, потолок и пол в саже и копоти.



Стены на четвертом этаже черные от дыма и гари, провода в электрощитках расплавились, некоторые полностью выгорели. Они свисают с потолка как паутина.

- Живем тут, как на пороховой бочке! - возмущается жительница дома Зульфия ЗОЛОТАРЕВА. - Я боюсь свет включать уже - не дай бог что случится! Света нет, а детям сейчас как учиться? Каждый раз к соседям бегаем!





Шайзада Кузденкалиева показывает последствия пожара



По словам жильцов, проблемы с электропроводкой есть на каждом этаже. В коридорах провода свисают с потолка, в некоторых местах не изолированы. На распределительных коробках отсутствуют крышки.





Проводка на четвертом этаже второго подъезда дома свисает с потолка как паутина



На третьем этаже, под местом пожара, провода свисают настолько, что проходящий мимо человек легко задевает их головой.





На третьем этаже второго подъезда дома свисающая с потолка проводка почти задевает головы проходящих людей



Такая же картина - в соседнем первом подъезде. Провода свисают с потолка, многие тянутся до пола.

- Вот пожалуйста! Можно же зацепиться и упасть, - говорит жительница дома Майда НУРГАЛИЕВА. - Мы такие провода называем «сопли» - и держатся, как на соплях, и свисают так же.





На втором этаже второго подъезда на распределительной коробке нет крышки



По словам Нургалиевой, дом № 13 был построен в 1975 году, с того времени здесь случилось 5 пожаров, в которых погибли 5 человек. Провода с 1975 года, по словам женщины, не меняли.

Майда Нургалиева: «В первом подъезде тоже много проблем с проводами - видите, вот эти свисают с потолка!»





В коридорах во втором подъезде проводка изолирована, но ненадежно



Гендиректор ТОО «Комфорт» Людмила РЕДЬКИНА прокомментировала ситуацию:

- Мы занимаемся только обслуживанием лестничных клеток. Пожар произошел в частной квартире - это не в нашей компетенции. А насчет того, что проводка сгорела в коридоре, так их обслуживаение не входит в тариф. Мы предлагали жильцам включить в тариф еще и коридоры, но они отказались.

ТОО предоставит для ремонта электропроводки своего электрика, но напарника ему жильцы должны найти сами.



Фото Андрея СКИБЫ





