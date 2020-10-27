Задержание произошло 23 октября в Костанае при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото media.apnarm.net.au

Напомним, нападение на двух мужчин произошло 21 октября в одном из дворов по пр. Аль-Фараби. 59-летний житель Аркалыка скончался на месте от полученных ножевых ранений. Второго потерпевшего, 61-летнего мужчину, доставили в больницу.

- Полиция установила, что 28-летний житель областного центра нанес ножевые ранения двум мужчинам в результате конфликта, - сообщили в пресс-службе. - Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 УК РК (убийство). Срок наказания по данной статье - от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.