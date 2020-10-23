Полиция начала досудебное расследование по факту убийства. Об этом сегодня, 23 октября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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Нападение на двух мужчин, жителей Аркалыка и Костаная, произошло 21 октября, около 23.00, во дворе жилого дома на пр. Аль-Фараби. Жительница одного из домов сообщила о произошедшем в дежурную часть управления полиции.

- Неустановленные лица нанесли ножевые ранения двум мужчинам. Один из них, 59-летний житель Аркалыка, скончался на месте происшествия. Второй потерпевший, 61-летний мужчина, с непроникающим ранением доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе. - В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых лиц, а также комплекс следственных мероприятий.

Начато досудебное расследование по ст. 99 ч.2 УК РК (Убийство). Срок наказания по данной статье от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.