Вам не обязательно быть журналистом или оператором. Вы можете снять историю самостоятельно, на мобильный телефон. Главное для нас – интересный контент. Нужно точно знать, что вы планируете снять. "Наша Газета" и Пражский гражданский центр объявляют о приеме ваших коротких видеоисторий на конкурс «Видеоакселератор».

С августа по сентябрь 2020-го года наши партнеры из Пражского граждаского центра и нескольких изданий в странах Центральной Азии уже проводили предварительный раунд программы и получили около 50-ти видеоработ, более 30-ти из которых были опубликованы в соцсетях. Более 75% из этих видео набрали 3500+ просмотров. Самое популярное видео набрало в фейсбуке более 60 000 просмотров (в Кыргызстане). В среднем, каждое видео просматривали 6000 раз.

На этой странице в Facebook мы делимся историями, уже опубликованными в рамках Видеоакселератора. На странице есть вся информация о них. Нам кажется, что это будет интересным примером для работы.

Алгоритм программы

Вы регистрируетесь и до 8-го ноября мы ("Наша Газета" или Пражский гражданский центр) связываемся с вами и обсуждаем начало съемок. Чем раньше вы зарегистрируетесь, тем раньше мы сможем начать работу. Вы работаете над съемкой и отправляете нам видео.

Видео публикуется, если соответствует всем критериям. Если мы посчитаем, что видео должно быть улучшено, но подходит для публикации, то мы поможем его улучшить. Ожидаем, что большую часть этой работы проделаете вы. Если по каким-то причинам мы посчитаем публикацию неприемлемой, то обязательно ответим, почему было принято такое решение.

Если через две недели после публикации на странице "Нашей Газеты" в Facebook и Instagram ваше видео набирает 3 500 просмотров или более – мы готовим приз для вас. Приз - эквивалент 50 евро в национальной валюте.

Видео должно быть на русском языке.

Стандарты

Мы принимаем материалы, снятые даже на мобильный телефон, но мы просим, чтобы вы внимательно подходили к каждой детали съемки. Свет, звук, шумы вокруг, сменяемость кадров, все имеет значение.

Технические и качественные характеристики:

– Длительность видео: от 90 до 240 секунд.

– Ролик должен быть сделан в формате кэпшн-видео, где история рассказывается титрами (а каждое произнесенное слово дополнительно прописано субтитром).

– Для фонового музыкального сопровождения должно использоваться исключительно произведение с открытыми авторскими правами. Вот статья, где описано, как найти такую мелодию.

– Вы должны иметь право на использование видео. Лучше всего, если оно снято лично вами. Использование дополнительных сторонних кадров допускается, однако их длительность не должна превышать пяти секунд для каждой вставки.

– Минимальное разрешение видео – 1280х720 (HD)

– Размер ролика – не более 500MB

– Соотношение сторон – 1:1 либо 16:9.

Как участвовать?

Для начала нужно зарегистрироваться по этой ссылке.

В форме регистрации укажите адрес вашей электронной почты и ссылку на соцсети. После этого, в течении суток мы подтвердим, что вы зарегистрированы и сможете подавать свое видео. Редакция Нашей газеты свяжется с вами, чтобы предложить консультацию.

Чтобы подать видео, вам будет необходимо сохранить его на гугл-диске, открыть доступ для сторонних пользователей и отправить нам ссылку на адрес pcsc.videoquests@gmail.com.

Где будут публиковаться видео?

На страницах "Нашей Газеты" в Facebook и Instagram, поэтому набрать 3500 просмотров будет не очень сложно.

О чём может быть видео?

В первую очередь, в видео должен быть ярко выраженный герой – тот, кто меняет жизнь вокруг себя к лучшему. Это может быть рассказ про организацию, но всегда в центре сюжета должен быть главный герой/героиня.

В видео должна рассказываться простая и понятная история.

Мы приветствуем истории об обычных или необычных людях, которые активно решают те проблемы, которые они видят в окружающей действительности. Герои, которые делают что-то важное и вдохновляющее вне зависимости от масштаба: помогают другим, меняют пространство, преодолевают трудности, собирают единомышленников.

Ваш главный герой может быть любого пола и возраста, главное, что имеет значение — харизма и небанальность истории. Видео должно демонстрировать, что каждый может быть источником надежды, вдохновения и изменений к лучшему.

Для вдохновения

Посмотрите на страницу в Facebook, где мы и наши партнеры по программе делились видео опубликованными в странах Центральной Азии в рамках предварительного этапа проекта.

Важно!

Пожалуйста, уделите время просмотру серии из 5 учебных видео о том, как делать видео (общая продолжительность всего 30 минут), подготовленных Пражским гражданским центром. Это позволит избежать многих ошибок и поможет вам подготовить более качественный материал.

Здесь запись вебинара о том, как снять и смонтировать видео в мобильном телефоне.