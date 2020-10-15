Редакция «НГ» завершила награждение медиков, ставших лауреатами нашей народной акции.

Среди них - единственный доктор, работающий не в стационаре, а на участке. Это врач общей практики поликлиники № 5 Гульсим ЕСТАЕВА. Ее пациентка Людмила Сазонова в своем письме отметила, что для больного, вышедшего из стационара, очень важно, как его примет и будет вести далее участковый врач, насколько заботливым и внимательным он окажется.

Гульсим Естаева - единственный врач поликлиники, награжденный премией «Народное признание»

Гульсим Естаеву мы поздравили, буквально втиснувшись между приемом взрослых и детских пациентов. Ее рабочий день расписан очень жестко, нагрузка на врачей в поликлиниках велика, это видно по количеству посетителей, ожидающих приема.

- Я следила за вашей акцией, но не ожидала, что меня наградят, - смущенно поблагодарила Гульсим. - Очень приятно, что пациенты находят для нас теплые слова. Спасибо, что комиссия оказалась внимательна к мнению пациента!

Четырех лауреатов нам удалось собрать вместе и вручить премии разом всем. Заведующая отделением пульмонологии Гульнар МУХАМБЕТОВА и врачи инфекционного отделения Карина ЮСУПОВА и Ирина КОПЕЙКИНА работают в областной больнице и по сей день имеют дело с ковидными больными. Медсестра провизорного госпиталя на базе областного туберкулезного диспансера Гульмира САГАНДЫКОВА тоже продолжает работу в стационаре, где спасают людей, заболевших коронавирусной пневмонией. Все они с трудом выкроили немного времени, чтобы встретиться с нами.

Слева направо: Ирина Копейкина, Гульнар Мухамбетова, Карина Юсупова и Гульмира Сагандыкова

- Мы впервые встретились с такой инфекцией, неизведанной и с совершенно неизвестным исходом, - сказала Карина Юсупова. - Мы стараемся как можем, изо всех сил. Видите, стоим буквально никакие. Мы очень рады за то, что нас отметили, за то, что увидели наш труд. И дальше продолжаем так трудиться.

Для медиков, работающих на пределе физических возможностей, очень важно понимание со стороны больных.

- Все это так навалилось и на нас, и на наших пациентов, - добавила Гульнар Мухамбетова. - Их желание выздороветь и наше желание помочь - все это вместе дало свои плоды, хоть было очень нелегко. Спасибо, что у пациентов осталось о нас хорошее впечатление, спасибо за то, что нас помнят!

Медсестра провизорного стационара на базе областного роддома Махаббат АЛИПБАЕВА не смогла присутствовать на награждении. Она сама заболела и сейчас является пациентом Карины Юсуповой, которая и передала ей премию. Надеемся, это добавит некоторую порцию позитива и поспособствует скорейшему выздоровлению.

Премия «Народное признание» была учреждена в августе, когда главные спонсоры акции «Антиковид» предложили выделить часть поступивших денег на премии медработникам, которые спасали жизни костанайцев от Cоvid-19. Редакция «НГ» предложила читателям, вылечившимся от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии, написать письма и назвать имена своих спасителей. В конце сентября специальное жюри выбрало 10 лауреатов премии.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ