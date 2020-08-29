Начальник колонии "Черный беркут" арестован на 2 месяца

Начальник колонии "Черный беркут", в которой отбывают наказание террорист Руслан Кулекбаев и экс-пограничник Владислав Челах, арестован на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

Порталу стало известно, что следственный суд Костаная вынес директору колонии санкцию "содержание под стражей" вечером 28 августа.

Напомним, директора "Черного беркута" подозревают в получении взятки в размере миллиона тенге за общее покровительство осужденному. О его задержании стало известно накануне. Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование.

"Черный беркут" - учреждение чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС Костанайской области. Здесь отбывает наказание бывший пограничник Владислав Челах, приговоренный к пожизненному сроку в декабре 2012 года за убийство 14 сослуживцев и егеря.

Сюда же заключен алматинский террорист Руслан Кулекбаев. Утром 18 июля 2016 года он совершил вооруженное нападение на Алмалинское РУВД, здания ДКНБ и налогового департамента в Алматы. В результате стрельбы погибли 10 человек.