Миллион за общее покровительство - задержан начальник житикаринской колонии "Чёрный беркут"

Начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области ("Чёрный беркут") Арман Абилев задержан по подозрению в получении взятки.

Фото из архива "НГ"



Cовместная операция была проведена сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП Костанайской области.

Сотрудника поймали с поличным - при получении 700 000 тенге за общее покровительства осужденному. Перед этим Абилев уже получил 300 000 тенге.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Костаная.

Досудебное расследование проводят по ч. 3, ст. 366 УК РК (получение взятки). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 60-ти до 70-кратной суммы взятки, либо лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

В УК-161/3 отбывают наказание заключённые, приговорённые к пожизненному лишению свободы.

- Работа по выявлению и пресечению нарушений законности в собственных рядах проводится на постоянной основе, - сообщал ранее на странице департамента полиции Костанайской области в Facebook начальник управления собственной безопасности ДП Жанибек КАМЗЕНОВ. - Также анализируются коррупционные риски. К ответственности привлекаются руководители, чьи подчиненные допустили нарушения. С начала года 21 сотрудник ОВД уволен по отрицательным мотивам и 23 освобождены от занимаемых должностей в порядке дисциплинарного взыскания.