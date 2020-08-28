Миллион за общее покровительство - задержан начальник житикаринской колонии "Чёрный беркут"
Георгий ГОВОРОВ
Начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области ("Чёрный беркут") Арман Абилев задержан по подозрению в получении взятки.
Фото из архива "НГ"
Cовместная операция была проведена сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП Костанайской области.
Сотрудника поймали с поличным - при получении 700 000 тенге за общее покровительства осужденному. Перед этим Абилев уже получил 300 000 тенге.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Костаная.
Досудебное расследование проводят по ч. 3, ст. 366 УК РК (получение взятки). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 60-ти до 70-кратной суммы взятки, либо лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
В УК-161/3 отбывают наказание заключённые, приговорённые к пожизненному лишению свободы.
- Работа по выявлению и пресечению нарушений законности в собственных рядах проводится на постоянной основе, - сообщал ранее на странице департамента полиции Костанайской области в Facebook начальник управления собственной безопасности ДП Жанибек КАМЗЕНОВ. - Также анализируются коррупционные риски. К ответственности привлекаются руководители, чьи подчиненные допустили нарушения. С начала года 21 сотрудник ОВД уволен по отрицательным мотивам и 23 освобождены от занимаемых должностей в порядке дисциплинарного взыскания.
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