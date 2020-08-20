Мужчину, подозреваемого в убийстве рудничанина и его сожительницы, задержала полиция

Полиция задержала 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве рудничанина и его сожительницы. Ранее мужчина уже был судим за убийство и кражи. Над раскрытием двойного убийства в Рудном работала специальная следственно-оперативная группа, передает Polisia.kz.

Напомним, убийство произошло 18 августа. Тела 53-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы обнаружил в частном доме участковый инспектор полиции при проверке сообщения, поступившего на пульт 102. При осмотре места происшествия установили, что смерть была насильственной.

– В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний подозреваемый, ранее судимый, который дал признательные показания. Преступление совершено на почве распития спиртных напитков и возникшей ссоры, – сообщил заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Талгат УТЕТЛЕУОВ.

По словам заместителя начальника ДП Костанайской области Талгата Утетлеуова, по данному факту было начато досудебное расследование по статье 99 части 2 “Убийство”.