Убийство рудничанина и его сожительницы расследует полиция в Костанайской области

Над раскрытием двойного убийства в Рудном работает специальная следственно-оперативная группа.

Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, тела 53-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы обнаружил во вторник, 18 августа, в 11.48, в частном доме участковый инспектор полиции при проверке сообщения, поступившего на пульт 102.

При осмотре места происшествия было установлено, что смерть была насильственной.

По словам и. о. начальника ДП Костанайской области, полковника полиции Негмета ИСМАГУЛОВА, проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 УК РК (убийство). Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования взят под контроль прокуратурой области.