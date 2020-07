Что такое "локдаун" и чего ждать от него казахстанцам

Глава Минздрава Алексей Цой представил несколько сценариев введения "локдауна" в Казахстане - он использовал именно такое необычное понятие вместо привычного названия "карантин". Чем отличаются эти термины и чего все же ожидать казахстанцам от "локдауна", читайте в материале Tengrinews.kz.

Локдаун в переводе с английского языка значит "блокировка", "строгая и принудительная изоляция", "карантин". The street was in lockdown - "Улица была заблокирована", говорят англичане. То есть это запрет свободного входа или выхода из здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. Однако это понятие стало чаще употребляться в мире после появления коронавируса. И теперь оно больше понимается как полное ограничение передвижения людей, например, в связи с эпидемией или стихийным бедствием.

Юрист Максим Мостович говорит, что в казахстанских законах нет такого понятия как "локдаун". Он считает, что это то же, что "карантин", то есть изоляция граждан друг от друга.

"Для чего новый министр здравоохранения использовал этот термин? Вероятно, просто не захотел пугать уже надоевшим словом "карантин" заодно внести некоторую модность в короновирусные вопросы. Проще говоря, в стране собираются ввести жесткий карантин", - считает он.

По мнению юриста Жаслана Айтмаганбетова, путаница с терминами началась в стране еще в марте. По его словам, это вызывает сложности у специалистов при ведении документации.

"Слово "локдаун" я не встречал в юридической терминологии и в законодательстве Казахстана. Если в Казахстане хотят ввести те же меры, что в марте и апреле, то вообще правильно было бы назвать это "коммендатский час" - это время суток, в течение которого устанавливается запрет находиться на улицах и иных общественных местах либо вне жилища без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность. А у нас этого не произносят вслух. Сейчас у нас действует "карантин" согласно статье 150 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения"", - рассказал он.

В Испании 26 марта ввели самый жесткий в Европе локдаун, сообщает DW. Семь недель жителям запрещали выходить из дома. И только 2 мая живущим в одной квартире гражданам разрешили вместе гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, а детям до 14 лет - гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого. Причем ограничения в стране ослабляли постепенно. Только с 21 июня все граждане смогли свободно перемещаться по всем регионам Испании и между ними. В мае число смертей от коронавируса с начала пандемии составляло около 25 тысяч, сейчас - чуть больше 28 тысяч.

Каждая страна вводила локдаун по-своему. В Нидерландах 15 марта ввели smart lockdown, в русскоязычных СМИ термин перевели как "разумный карантин". Тогда большинство общественных мест, включая школы, были закрыты. Но люди могли гулять, ездить по стране и ходить в магазины. Главное – соблюдать дистанцию 1,5 метра. В итоге сочетание строгости и послаблений позволило удержать на плаву экономику. Седьмого мая smart lockdown убрали. К этому времени в стране было зафиксировано 5204 летальных исхода от COVID-19.

В Армении используют понятия "тотальный локдаун" и "осознанный локдаун" на правительственном уровне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 июня заявил, что страна может вернуться к тотальному локдауну, передает newsarmenia.am. Сейчас еще действует режим ЧП, но карантин ослабили, теперь власти хотят хотят полностью ограничить движение граждан во всех регионах.

"Когда мы говорим об осознанном локдауне, это значит, что каждый должен наложить на себя ограничения. Исследования показывают, что неэффективный карантин или локдаун приводит к большим проблемам, чем их отсутствие. Поэтому правительство пойдет на тотальные ограничения лишь в крайнем случае, когда будет уверено, что на 100 процентов сможет контролировать абсолютно всех и везде, вплоть до самой отдаленной деревни, иначе он принесет лишь проблемы.

Но мы разрабатываем план тотального локдауна, должны сделать все, чтобы быть готовыми в случае необходимости пойти на такой шаг", - сказал Пашинян.

В последнее время в Европе вводится local lockdown, что значит "карантин местного значения". Так, локдаун ввели в двух округах Германии 24 июня. На западе страны опять закрыты школы и детские сады, музеи и выставки, введен запрет на социальные контакты. Вирусологи опасаются второй волны заражения COVID-19, поэтому вводят жесткие меры для регионов, сообщает DW.

Надо отметить, что слово lockdown активно стало употребляться в русском языке с появлением коронавируса. Так, аналитики поисковика Yandex отмечают, что "локдаун" вошел в список самых популярных слов из запросов пользователей Интернета. А Британец Дункан Макмиллан написал пьесу под названием "Love lockdown", вдохновившись карантином в Германии. В произведении говорится о виртуальных отношениях, когда Европе уже запрещено выходить из квартир.

Напомним, министр здравоохранения Алексей Цой назвал три основных сценария развития эпидемиологической ситуации в стране. В двух из них предусмотрен национальный локдаун (запрет свободного входа или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией).