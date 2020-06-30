Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом

Новый министр здравоохранения Алексей Цой презентовал Президенту Касым-Жомарту Токаеву сценарий борьбы с коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Алексей Цой. Фото petropavltv.kz

Цой считает, что действия правительства позволили избежать взрывного распространения коронавируса на ранних стадиях.

"Важно, что в Казахстане отмечается невысокий уровень летальности по сравнению с другими странами. Однако у населения не сформировались навыки эпиднастороженности, социального дистанцирования. И после послабления карантинных мер распространение инфекции приняло внутристрановой, или "домашний", характер в крупных городах и областных центрах", - заявил министр на совещании в Акорде.

Как отметил Алексей Цой, частая смена рекомендаций и подходов по противодействию COVID-19 повлекла за собой утрату доверия населения к действиям госорганов. Он добавил, что изменения в алгоритмах лечения коронавируса провоцируют хаотичный закуп лекарств населением и формируют искусственный дефицит для лиц, действительно нуждающихся в терапии на амбулаторном уровне.

По словам Цоя, возникла необходимость изменения подходов к борьбе с COVID-19.

"Министерством проводится анализ проблем, с которыми сталкивается население: резкий рост потребления медицинских услуг. Высокое сопряжение с риском заражения при оказании медицинской помощи повлек дефицит базовых услуг первичной медико-санитарной помощи, бригад скорой медицинской помощи, коечного фонда и лекарственных средств. Беспокойство как населения, так и медицинского общества связано с неопределенностью срока пандемии, отсутствие в настоящее время эффективных методов лечения и профилактики, усугублением социальной неуверенности в завтрашнем дне. Считаем необходимой реализацию комплексных мер, основанных на откровенном разговоре с населением и принятии факта сосуществования с COVID-19 в ближайшие годы", - сообщил Цой.

Новый министр назвал 10 первостепенных мер по реагированию на потребности населения:

- разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне;

- ускорение процедур поставки и закупа лекарств, стимулирование отечественных товаропроизводителей;

- повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией;

- расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов;

- организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах;

- максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому;

- внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне;

- оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами;

- изменение порядка захоронения;

- повышение эпиднастороженности граждан.

"На общественном уровне будут внедряться инструменты социальной и трудовой адаптации, повышение корпоративной ответственности, реализация потенциала информационных технологий", - отметил министр.

По его словам, на правительственном уровне необходима разработка системных мер реализации принципов "вместе против COVID-19". Требуется четкое разграничение полномочий на центральном уровне и акиматов, в том числе формирование финансовых резервов на случай эпидемиологических угроз.

Реализация принципа "вместе против COVID-19" предполагает три последовательных этапа. Подготовительный - две недели, карантинный (от двух до четырех недель) и переход к полноценной реализации принципов "вместе против COVID-19".

"На подготовительном этапе необходимо обеспечить ресурсное насыщение систем здравоохранения, удовлетворение острых нужд населения в медицинской помощи и организационную подготовку медицинских работников".

"Карантинный срок позволит добиться разрыва цепи массового распространения инфекции среди населения. В этот же период будет проведена работа по урегулированию правового поля и информационная работа с населением и бизнесом. Реализация принципа "вместе против COVID-19" на третьем этапе предусматривает исполнение мероприятий для закрепления долгосрочных положительных эффектов. Параллельно будут решаться задачи по стабилизации ситуации с COVID-19", - сообщил Цой.

По словам министра, комплекс мер по стабилизации ситуации необходимо разделить на пять блоков.

По организации медицинской помощи: дополнительное финансирование мероприятий по противодействию COVID-19; пересмотр тарифной политики; мотивация медработников; диагностика коронавируса; корректировка плана мероприятий госпрограммы здравоохранения на 2020-2025 годы.

"С 10 июня мы наблюдаем значительный рост пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни регистрация дошла до 2,5 тысячи новых случаев таких пневмоний в день. Нашими экспертами были составлены прогнозы количества случаев и необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидемиологической ситуации", - рассказал он.

При первом сценарии без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 тысяч.

Второй сценарий предусматривает двухнедельный национальный локдаун, при этом сценарии будет регистрироваться до семи тысяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч.

Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун. Тогда на конец августа будут регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации. "Данный прогноз считаю наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры", - добавил министр.

Вместе с тем, по его словам, группа казахстанских ученых проводит изучение бактериального и вирусного пейзажа у пациентов с выраженной формой пневмонии и неподтвержденным диагнозом COVID-19 в шести крупных городах с высокими показателями заболеваемости и смертности.

"Данные исследования позволят потенциал по дополнительному снижению бремени осложнений у пациентов с тяжелыми формами болезни путем применения вакцин. Результаты исследований будут доступны 3 июля и позволят принять решение о возможности их применения лицами, находящимися в группе риска. Необходимо использовать все имеющиеся в стране ресурсы, и с учетом эпидситуации считаю необходимым наделить акиматы полномочиями по привлечению и перепрофилизации коек стационаров, вне зависимости от формы собственности и уровня подведомственности", - заключил Цой.