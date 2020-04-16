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"Прошу винить подругу" - Мать, порезавшая своих детей в Костанае, объяснила причину

16 апреля 2020, 12:10 |  Криминал

26-летняя женщина,  нанесшая своим малолетним детям и себе ножевые ранения, сделала это из ревности. Громкое преступление комментирует пресс-служба департамента полиции.

15 апреля во втором часу ночи женщина порезала ножом 3-летнюю дочь и сына, которому 1,9 месяцев. А затем попыталась вскрыть себе вены.  В  сложившейся ситуации женщина обвинила свою подругу, перед  попыткой суицида  она оставила записку «Во всем прошу винить подругу».

Как установило следствие, причиной этого поступка стала ссора с  подругой на почве ревности. 22-летняя подруга также живет в  Центре адаптации для женщин и детей, и встречается с бывшим сожителем подозреваемой. Выяснение отношений завершилосось кровавой сценой.

 

- Следствием установлено, что  26-летняя  женщина в 2018 году разошлась с  сожителем, который не признавал детей, - говорится в пресс-релизе ДП Костанайской области. -  Затем переехала в Костанай и в силу жизненных обстоятельств  в июле 2018 года определила детей в детский дом «Дельфин».

Она сходится и вновь расходится с сожителем. В феврале 2019 года забирает детей из детского дома. С августа по октябрь 2019 года живет в доме своей матери, потом получает комнату в центре адаптации.

По данным полиции, женщина получала пособие на детей, в центре жила бесплатно.

В настоящее время в рамках досудебного расследование женщине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. 
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