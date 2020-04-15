Женщина пыталась убить своих детей и покончить жизнь самоубийством в Костанае

Полиция начаа расследование по факту нанесения матерью ножевых ранений малолетним детям и себе. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Иллюстративное фото s3.yugopolis.ru

Сообщение о том, что 26-летняя женщина порезала двоих детей и перерезала себе вены, поступило на пульт «102» 15 апреля, в 01.17.

"Полицией установлено, что женщина нанесла ножом резаные раны своим детям, 3-летней дочери и сыну в возрасте 1 год 9 месяцев. После чего нанесла порезы и себе, - говорится в сообщении. - Подозреваемая с детьми временно проживала в Центре адаптации для женщин и детей (ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"), нигде не работала, ранее не судимая".

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3, ст. 99 ч.3 УК РК «Покушение на убийство». По факту совершения попытки самоубийства зарегистрировано уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РК.

Подозреваемая находится в реанимационном отделении областной больницы. Состояние детей удовлетворительное, проходят лечение в детской областной больнице.