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Женщина пыталась убить своих детей и покончить жизнь самоубийством в Костанае

15 апреля 2020, 13:20 |  Криминал

Полиция начаа расследование по факту нанесения матерью ножевых ранений малолетним детям и себе. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Иллюстративное фото s3.yugopolis.ru

Сообщение о том, что 26-летняя женщина порезала двоих детей и перерезала себе вены, поступило на пульт «102» 15 апреля, в 01.17.

"Полицией установлено, что женщина нанесла ножом резаные раны своим детям, 3-летней дочери и сыну в возрасте 1 год 9 месяцев. После чего нанесла порезы и  себе, - говорится в сообщении. - Подозреваемая с детьми временно проживала в Центре адаптации для женщин и детей (ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"), нигде не работала, ранее не судимая".

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3, ст. 99 ч.3 УК РК «Покушение  на убийство». По факту совершения попытки самоубийства зарегистрировано уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РК.

Подозреваемая находится в реанимационном отделении областной больницы. Состояние детей удовлетворительное, проходят лечение в детской областной больнице.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Женщина пыталась убить своих детей и покончить жизнь...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9287
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно. Воздух что ли другой стал. В войну деды, матери грудью закрывали от пуль детей. Последний кусок хлеба отдавали что б не умерли. Не Ну если хочешь умереть, умерай, зачем в это впутывать детей, близких, чужих людей.
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§ Горожанин_kst
Женщина пыталась убить своих детей и покончить жизнь самоубийством в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.04.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

В те времена всем миром бы детей подняли, случись с тобой что. А сегодня?! Кому ты нужен?
И психоз с этим вирусом с каждого утюга. Безнадёга у всех вокруг.
Рвануло у девахи флягу.
Уже у многих бурлит, обрати внимание на лица людей на улице.
Пережимают с давлением информационным и перестраховкой. Зачем?! Как говорится "надо ж что-то делать!"?...Чтоб вынуть занозу не обязательно рубить палец.
Опыт Швеции не в счёт жеж никому!
Но винты всё крутят и крутят. А резьбы скрипят.
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§ сайлау курманов
Re: Женщина пыталась убить своих детей и покончить жизнь...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3692
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.04.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ни день, новости одни хлеще других.
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§ Я
Re: Женщина пыталась убить своих детей и покончить жизнь...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 15.04.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция начаа - начаЛа
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