В 2 раза увеличены ставки платы за эмиссию в окружающую среду в Костанайской области
Евгений ШИБАРШИН
Депутаты Костанайского областного маслихата на очередной сессии внесли изменения в свое решение от 2 марта 2018 года «О ставках платы за эмиссию в окружающую среду». По истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования принятого документа ставки будут увеличены в два раза. Без изменения остались только ставки, прописанные в п. 3 статьи 576 Налогового кодекса РК, - «за выбросы загрязняющих веществ от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах».
Фото из архива "НГ"
Это предложение руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования областного акимата Мурат ШАИМОВ внес еще в сентябре 2019 года на слушаниях в Общественном совете Костанайской области. В качестве аргументов он тогда заявил, что экологические платежи сегодня фактически стали «источником пополнения бюджета, а не средством для снижения вредных выбросов в окружающую среду». Получается так, что, не смотря на ежегодное увеличение бюджетных расходов на природоохранные мероприятия, их постоянно не хватает. В этой связи в законодательстве готовятся внести нормы, позволяющие 50% выплат за эмиссию направлять непосредственно на затраты, связанные с улучшением состояния экологии.
- Согласно ст. 575 Налогового кодекса, представительный орган имеет право повышать ставки не более, чем в 2 раза, - сказал Шаимов. – Во всех регионах Казахстана ставки за эмиссию с 2016 года увеличились в 2 раза. В Костанайской области ее не поднимали.
По словам Шаимова, в случае увеличения платы за выбросы, загрязняющие окружающую среду, поступления в местный бюджет увеличатся, и это позволит профинансировать дополнительные мероприятия, которые будут уменьшать вредные выбросы в атмосферу.
Что касается ставок по выбросам, зафиксированным в п. 3 ст. 576 Налогового кодекса РК, то их изменения не входят в компетенцию областного маслихата.
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