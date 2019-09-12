Предложение о повышении платы за вредные выбросы обсудили общественники и депутаты в Костанае

Повысить коэффициент платы за эмиссию в окружающую среду с полутора до двух - такую рекомендацию депутатам приняли члены постоянных комиссий облмаслихата и общественный совет Костанайской области в среду, 11 сентября, на совместном заседании.

Как сообщил спикер заседания депутат Кадыргали Джаманбалин, этот вопрос 7 августа уже обсуждался в комиссиях облмаслихата. Но тогда возникли серьезные разногласия. Поэтому решили - прежде, чем вносить его на сессию, создать рабочую группу с привлечением заинтересованных лиц и затем все обсудить с участием общественности.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мурат ШАИМОВ обосновал необходимость повышения коэффициента тем, что экологические платежи сегодня фактически стали «источником пополнения бюджета, а не средством для снижения вредных выбросов в окружающую среду». По словам Шаимова, несмотря на ежегодное увеличение финансирования на природоохранные мероприятия, денег катастрофически не хватает.

Например, с начала 2019 года регионе зафиксирован уже 91 лесной пожар. В 2018-м их было 47. Пожарные части укомплектованы машинами на 100 процентов, но проблема в том, что большую часть техники нужно было списать еще лет 15 назад.

Ситуацию усугубляет и сокращение поступлений от ряда крупных предприятий. По сравнению с 2016 годом оно составило 80 млн тенге. Меньше стала платить Троицкая ГРЭС и АО «Варваринское». Первые, используя современную технологию, перешли работать с Экибастузского угля на сырье их Новокузнецка, в результате выход угольной золы уменьшился. Сокращение экологических платежей на АО «Варваринское» руководитель управления объяснил снижением объема добычи на месторождении.

- Согласно ст. 575 Налогового кодекса, представительный орган имеет право повышать ставки не более чем в 2 раза, - отметил Шаимов. – Во всех регионах Казахстана ставки за эмиссию с 2016 года увеличили в 2 раза. В Костанайской области ее не поднимали. Акимат области прорабатывает вопрос о внесении на ближайшей сессии маслихата проекта решения о повышении ставки платы за выбросы, загрязняющие окружающую среду от источников. В этой связи увеличатся поступления средств в бюджет области, их направят на дополнительные мероприятия, которые будут уменьшать вредные выбросы в атмосферу.

На вопрос представителя КНПК Алпысбая Алимбаева об экономических последствиях этой меры для предприятий, которые платят за эмиссию немалые деньги, Шаимов ответил, что последствия, конечно, будут, но в этом вопросе главное - экология.

- Нужно переходить на новые технологии, которые меньше делают выбросы, тогда и плата за эмиссию уменьшится, - посоветовал руководитель управления. – Нужно думать не только об интересах своего предприятия, но и о своих близких, которые живут в этой природной среде.

Махаббат Жутаев: «Платежи - несколько миллиардов, а на экологию тратим всего 1 млрд»

В ответ председатель областного филиала партии «Ак жол» Махаббат Жутаев заметил, что за эмиссию предприятия в местный бюджет платят несколько миллиардов, а на природоохранные мероприятия из них тратится лишь 1 млрд тенге.

В том же критическом ключе высказался и представитель одного из предприятий Лисаковска. По его подсчетам, если бы они работали в 2019 году по новой ставке, то сумма экологических выплат увеличилась бы с 21 млн тенге до 28 млн.

- Мы готовы платить эти деньги, но что мы от этого получим? Пока мы все природоохранные мероприятия проводим сами, в том числе и озеленение города, - возмутился он.- Организации, которые курируют экологию, нам ничем не помогают. Они лишь производят проверки, после которых выписывают штрафы. Причем немалые.

Сергей Ким считает, что увеличение налогового бремени даст обратный эффект

Не согласился с доводами акимата и главный эколог АО «Варваринское» Сергей Ким. Он сообщил, что это предприятие уменьшило экологические платежи не только из-за снижения объемов добычи, но и в результате перехода на инновационные технологии. Но для этого пришлось потратиться. Эколог отметил, что увеличение налогового бремени даст обратный эффект для тех предприятий, которые хотят внедрять новые технологии.

Заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ высказал свои доводы. Лисаковцам он напомнил, что их городу в последнее время увеличили бюджетные средства на ремонт дорог, реконструировали стадион и корт. Да и в Рудном огромные суммы, отчисляемы АО «ССГПО» в качестве платежей за эмиссию, также остаются на нужды горожан.

Ерлан Спанов: «Увеличение платы должно толкать к переходу к инновационным технологиям»

- Эти меры разве не улучшают экологию в городе? - спросил Спанов. – А деньги на эти цели где берутся? В бюджете, куда перечисляются экологические платежи!

Есть причины для повышения ставки и в существующем механизме формирования бюджета. Уменьшение запланированных объемов экологических платежей влечет чуть ли не автоматическое сокращение бюджетных расходов по разлным статьям. А контрольные цифры бюджета по этим платежам из года в год закладываются с ростом.

- Вообще система такова, что увеличение платежей за эмиссию в окружающую среду должно толкать предприятия на внедрение новых технологий, уменьшающих вредные выбросы, - сказал заместитель акима области.

Мурат Шаимов добавил, что к концу 2019 планируется законодательное утверждение нормы, согласно которой не менее 50% от всего объема платежей за эмиссию должно идти на природоохранные мероприятия.

В завершение секретарь облмаслихата Сайлаубек Ещанов предложил рассмотреть отчет об использовании собранных в области экологических платежей на сессии через год. А пока на очередную сессию внести проект решения о повышении коэффициента платежей. Участники заседания с этим согласились.

Фото Евгения ШИБАРШИНА