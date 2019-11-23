В первую очередь специалисты решат технические проблемы, но это лишь одно из четырёх направлений, по которым они работают.

Когда у казахского языка будет окончательный алфавит на латинской графике? Казахстанцы уже видели несколько вариантов, и каждый раз это вызывало либо смех, либо критику. Программа перехода на латиницу в стране утверждена, её реализуют до 2025 года. Переход есть, а инструмента, для того чтобы перейти, нет. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил изменить предыдущий вариант алфавита.

"Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите всё же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Впереди большая работа", – сообщил 21 октября глава государства у себя в Twitter.

Informburo.kz выяснил, какие именно недоработки остались в алфавите и что с ними сделают ответственные за будущее казахского языка чиновники.

Латиница: что с ней было и что станет

Как всё началось:

в 2006 году на заседании Ассамблеи народа Казахстана объявлено, что казахский язык перейдёт на латиницу;

в 2012 году принята стратегия "Казахстан-2050", где прописан поэтапный переход на новый алфавит – до 2025 года;

27 октября 2017 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латиницу.

Дальше в дело включились лингвисты и филологи. Кстати, казахстанцы тоже стали предлагать разные варианты нового алфавита.

Учёные сразу обратились к истории и вспомнили алфавит, который применялся с 1928 по 1937 год (ещё ранее казахский язык был на основе арабской вязи). Этому предшествовали долгие споры сторонников и противников латиницы.

Вырезка из газеты "Социалистический Казахстан", 1940 год / Фото с сайта konst-ranet.livejournal.com

В варианте от 1928 года было 29 букв, на его основе выпущено более 2000 книг.

Одним из самых ярых противников идеи был Ахмет Байтурсынов, учёный-лингвист, просветитель, тюрколог, государственный и общественный деятель. Он и другие "арабисты" считали, что арабская система подходила для обозначения звуков казахского языка лучше, чем латинская. Среди "латинистов" больше всего выделялся Тельжан Шонанов, переводчик, тюрколог-лингвист и педагог. Он говорил, что алфавит на арабской основе имеет ряд недостатков. К ним отнёс употребление диакритических знаков, использование нескольких изображений для обозначения одной и той же буквы, нечёткость очертаний и другое.

Латиница в независимом Казахстане началась с газеты

В Аркалыке (Костанайская область) в ноябре 2017 года редакция газеты "Арқалық хабары" выпустила передовицу с материалами на латинской графике. В конце 2018 года была презентована республиканская информационно-познавательная газета Til-Qazyna. Новое издание на казахском языке выходит в печать на латинской графике. В Северо-Казахстанской области в прокуратуре на обращения граждан отвечали письмами на латинице, так как тексты в поступавших письмах были составлены на её основе. Весной 2019 года латиница перешла на деньги, пока только на монеты.

Параллельно на латиницу, несмотря на то, что ещё нет утверждённого варианта алфавита, стали переходить магазины, кафе, рестораны и даже парки, которые переписали свои вывески и баннеры. Где-то с ошибками, где-то правильно, но народ подхватил идею латинизации.

По информации Министерства культуры и спорта, для внедрения нового алфавита в информационное пространство в 2018 году министерство запустило информационно-технологические проекты. В числе них:

установка рекламных щитов, баннеров;

внедрение портала Sozdikqor.kz и веб-сервиса для изучения казахского языка "Тiл курал";

разработка и внедрение многофункционального конвертера;

внедрение на платформе iOS, Android мобильных приложений в виде интеллектуальных игр iles, sózálemi, jasyryn sóz, zerek bala, sózdi tap (для детей);

размещение трёх версий каллиграфии латиницы на портале egov.kz: в результате на основе версии клавиатуры, поддерживаемой Lenovo, было выпущено и протестировано 250 экземпляров клавиатуры.

Всё крутится вокруг девяти букв

В казахском языке существует принцип "один звук – одна буква". Из 42 букв на кириллице девять специфические (ә, і, ң, ғ, ү, ұ, қ, ө, һ). Их написание вызывает споры и стопорит принятие решения. Сначала учёные предложили вариант написания с апострофами, и текст при написании стал зрительно делиться. Апостроф ставится возле буквы и в то же время разделяет слово как бы одним пробелом. Примеры: P 'y 's 'kin (Пушкин), S’yg’ys (Шығыс), Qazaqstan Respy'bli'kasy (Қазақстан Республикасы), s'i'i'e (шие).

Второй вариант – с диграфами. Слова (как и тексты) снова стали длиннее, а также смешнее. Пожалуй, самый распространённый пример – сәбіз (морковь). С алфавитом второго типа слово стало таким – saebiz. Многим пользователям соцсетей в голову приходили недвусмысленные ассоциации. Это, наверное, поняли и разработчики алфавита.

Были ещё варианты с умлаутами и акутами:

акут – надбуквенный знак (штрих), с ним слова воспринимаются как единый графический образ;

– надбуквенный знак (штрих), с ним слова воспринимаются как единый графический образ; умлаут – это две точки над буквой, которые служат для смягчения звучания.

Умлауты есть в немецком языке. Кроме того, их много в тюркоязычных странах, которые приняли латиницу. Это Турция, Азербайджан и Туркменистан. Узбекистан раньше других центральноазиатских стран занялся разработкой алфавита (1993 год), но, как ни странно, процесс этот продолжается по сей день (было несколько вариаций). Очередной, возможно последний, появился в 2019 году. Сейчас узбекистанцы пишут как на латинице, так и на кириллице.

В Казахстане, казалось, точку в поставили 19 февраля 2018 года, когда Нурсултан Назарбаев подписал указ о "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику". Так все думали до 21 октября 2019 года...

Казахский алфавит на основе латиницы / Фото с сайта egov.kz

В алфавите, который теперь поручил доработать Касым-Жомарт Токаев, было 32 буквы, из которых шесть с акутами и две в виде диграфов.

Какое поручение дал Токаев министерству культуры и спорта?

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова рассказала, что встречалась с Касым-Жомартом Токаевым, который дал поручения по доработке алфавита.

"Выяснилось, что некоторые знаки казахского языка не соответствует правилам международной системы кодирования. Проблема технического характера", – говорит Раимкулова.

Конвертер для перевода с кириллицы на латиницу и наоборот создали для быстрого набора текста. Однако, как рассказали в институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова, проблема в том, что разные конвертеры показывают отличающиеся результаты.

"Исходный текст на кириллице. Мы его переводим с помощью конвертера на латиницу. На первый взгляд получилось. Но чтобы проверить, мы тут же делаем обратную работу: переводим с латиницы на кириллицу и видим, что некоторые слова не преобразовались. То же самое, если я и вы будем использовать разные конвертеры", – объясняет руководитель отдела прикладной лингвистики института Айман Жанабекова.

Рекомендованный Министерством культуры и спорта конвертер kazlatyn.kz разработали в научно-исследовательском институте "Тіл қазына" (Министерство культуры и спорта РК). С его помощью переведены более 200 тысяч страниц текстов, программой воспользовались свыше 30 тысяч человек. Недостатки и неудобства, возникшие из-за наличия диграфов и знака "І", который несёт в себе сразу несколько звуков, составляют всего 1%, сообщают в институте. Однако даже такой низкий показатель – причина пересмотреть алфавит.

Почему не приняли ранее утверждённый алфавит

В институте "Тіл қазына" говорят, что техническая проблема конвертеров всего в нескольких знаках, которые "не перевариваются" преобразователем.

"Здесь проблема в диграфах "ch", "sh", а также в заглавной "I", которая обозначает сразу несколько букв ("й", "и", "і"). Иногда конвертер принимает каждую букву ("ch", "sh") по отдельности. Это ведь техника. Поэтому мы хотим заменить диграфы одной буквой", – сказал исполнительный директор НИИ "Тіл қазына" имени Шаяхметова Ерболат Тлешов.

Учёный секретарь национального научно-практического центра "Тіл қазына" Анар Фазылжан говорит, что было изучено мнение учёных, лингвистов, проведены социологические опросы. Всё это, уточнила она, показало, что проблема действительно заключалась по большей части в диграфах.

"Когда мы пишем латиницей слово "алғысхат" (alǵyshat), человек, который не знает казахского или только его изучает, читает слово как "алғышат". В опросах мы специально написали слово "схема" (shema). Мы попросили казахоязычных респондентов прочитать и написать, что они прочитали. Многие написали "шема", – рассказывает Фазылжан.

Множество опрошенных сказали, что недоумение вызывает одинаковое написание заглавных букв "И" (I) и "І" (I). Например, слова на латинице "Ishik" (ішік), "Ine" (ине) и "It" (ит). В данном алфавите заглавные буквы этих слов не отличаются.

Также существует проблема с буквой "у", то есть сложной буквой, предназначенной для обозначения сочетаний звуков "үу" (күлу – [күлүу]), "ұу" – (су – [сұу]), согласного казахского звука "у" (тау) и такого же звука, только гласного "у" – (университет) в иноязычных словах, вошедших в казахскую лексику через русскую орфографию. Для обозначения этих букв в латинице есть буква "Ý", где сверху ставится акут.

"Графический образ этой буквы очень похож на образ буквы "ы". Сейчас эта буква в латинице обозначается знаком "ү", а "у" обозначается этим же знаком с акутом "Ý". Это сложно. Мы пишем "ydys" (ыдыс) и "aýyl" (ауыл). Вторая причина, почему опрошенные нами респонденты и эксперты хотят менять "у", кроется в том, что казахоязычным пишущим и читающим хотелось бы сохранить изначальный облик заимствованных слов. Если заменить "ү" на "u", слово университет "yniversitet" (с акутом над "у") будет выглядеть как "universitet". Зрительно так же, как в английском и других языках", – поясняет Анар Фазылжан.

Она упомянула также букву "w", которую ранее Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынулы предлагал для обозначения "у" – по фонетическому принципу.

"Например, слово "су" (вода) состоит из трёх звуков: "с", "ұ" и "у"; "күлу" (смеяться) из пяти звуков: "к", "ү", "л", "ү", "у". Однако в казахском письме за такими словами сформировалась и укрепилась орфограмма написания сочетаний звуков "ұу" и "үу" через одну букву "у", поэтому для казахоязычного пишущего слово "су" хотя и имеет три звука (с+ұ+у), состоит из двух букв – "с" и "у". В этом слове "у" служит для обозначения звукосочетания "ұ+у". Если мы будем писать "suw", возможно, люди будут читать это слово как "суф". Использование "w" для обозначения согласного "у" имеет свои минусы. Так как для обозначения буквы "у" будут служить две графемы алфавита: u и w. Нужна будет новая методика, чтобы объяснить ребёнку, какую букву "у" писать в заимствованных словах: u (turizm) или w (twrizm), ведь у только начинающих учиться писать детей нет ещё чётких знаний о заимствованной и исконной лексике. Как им объяснить, что одна часть слов в казахских текстах с "у" – это заимствованные, а другая часть – исконные. То есть в первом случае надо писать u, в другом w? А как писать "у" в арабских и персидских словах, ведь они тоже заимствованные: ruh или ruwh, aruaq или aruwaq. Хотя, как представили учёные из Института языкознания, в заимствованных словах пишется u вместо "у", тогда эти слова надо писать в виде ruh и aruaq. Но почему в таком случае "су" надо писать в виде "сұу"? Как это объяснить в букваре? К тому же, использовав w, мы напишем "Аktaw", я боюсь, что завтра будут читать "Актав", а не "Актау", – объясняет учёный секретарь ННЦП "Тіл қазына".

Ещё одним спорным в представленном институтом варианте алфавита считается вопрос по букве "u". Она служит для обозначения казахского гласного "ұ", но также и для русского "у". Учёные считают, что необходимо иностранные слова произносить по-казахски. Если написать "институт", будут читать "інстітүт".

Адаптацию иностранных слов многие поддерживают, но лингвист Анар Фазылжан обеспокоена тем, что может произойти обратный процесс: дети будут читать казахские слова не через "ұ", а через "у". Допустим, не "ұран", а "уран", не "ұрпақ", а "урпақ". Такая же проблема может возникнуть с буквой "і", наделённой двойной функцией в алфавите лингвистов из Института языкознания.

Есть ли гарантия, что будущее поколение, которое уже под мощным влиянием английского языка будет изучать свой родной, не будет произносить слова ірімшік и іні как "иримшик", "ини"? Точного ответа пока нет.

Кто будет менять алфавит?

Эта работа возложена на Национальный совет по реализации латиницы при Правительстве. Созданы четыре рабочие группы:

орфографическая; методическая; терминологическая; экспертно-техническая.

Каждая занимается применением латиницы в своей области. Совет возглавляет министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова.

До конца ноября 2019 года члены рабочих групп планируют решить технические проблемы казахской латиницы.

Первый вариант, появившийся после поручения президента Токаева

Лингвисты института языкознания имени Ахмета Байтурсынова предложили новый вариант алфавита. В нём также 32 буквы, но некоторые видоизменились: больше нет диграфов, зато появились умлаут, бревис и седиль.

Вариант нового алфавита / Фото с сайта almaty.tv

Директор института языкознания имени Байтурсынова Ерден Кажыбек говорит, что новый вариант будет самым удобным из имеющихся и лёгким для восприятия.

"В старом варианте алфавита согласные и гласные обозначены акутом. Это неправильно, потому что акуты не пишутся с согласными. Вместо этого в нашем варианте над согласными стоят диакритические знаки в виде крылышек (бревис). Над некоторыми гласными – умлауты. Этот вариант мы предлагали 30, 20 лет назад. Институтом языкознания проведены исследования, написаны книги, монографии и везде предлагался этот алфавит. Тюркская академия предлагала его в начале ХХ века. В 1991, 2012 годах мы всё время говорили об этом варианте: учёные-лингвисты за такой алфавит. То, что обсуждалось до этого, было предложено людьми, которые не разбираются в языке, не знают его законов. Наш вариант будет самым удобным и лёгким для населения", – считает Ерден Кажыбек.

Свой вариант лингвисты отправят орфографической комиссии для принятия решения. Этот алфавит был разработан академиком Абдуали Кайдаровым. Он основывается на общетюркском, латино-графическом алфавите. Многие графемы являются общими для тюркских языков, использующих латиницу. Этот вариант достоин внимания, говорят лингвисты, однако и его можно совершенствовать.

Умлауты используются для обозначения мягкости гласной буквы. Действительно, ә, ө, ү – пишутся с двумя надстрочными точками. Для обозначение фрикативного, звонкого согласного "ғ" во многих языках используется бревис (Ğ). Он узнаваем и на других языках. Бревис должен стать удобным не только для казахоязычного населения, но и для тех, кто хочет выучить казахский язык. Для спорных "ч" и "ш" применили седиль – диакритический знак, который имеет дополнительную семантику для обозначения шипящего согласного (примеры – Ş, Ç, Ḩ).

На что поменяют диграфы "ch", "sh" и знак "I"?

Член Национального совета общественного доверия (НСОД) при президенте Казыбек Иса приводит примеры других тюркоязычных стран. Турки знаком "к" обозначают "к" и "қ", в результате, у них исчезла буква "қ". В Кыргызстане то же самое, но киргизы, живущие в Китае, используют "қ", а в самом Кыргызстане эта буква исчезла. Аналогично и по буквам "i", "ы" и с "й", "у": если звуки "й", "и", "і" будут обозначаться одной буквой "І", то их природа будет нарушена, а судьба неизвестна.

"Пришедшие из русского языка буквы "ч" и "в" плотно вошли в нашу жизнь. "W" нам стала больше не нужна, осиротела ещё одна буква – "х". А вот букву "ш" можно было обозначить "Ś", чем вот так – "sh". Букву "ч", которую обозначили как "ch", вовсе нужно убрать из алфавита", – сказал Казыбек Иса.

Литературовед и писатель Асылбек Байтан считает, что необходимо поддерживать согласованную версию нового алфавита, написанного ранее кириллицей.

"Нужно усвоить такие сочетания: "сирк", "тсех", "байан", "ойан", "айу", "қойан". Если мы не пойдём на это, то алфавит доставит много хлопот и, как следствие, может привести к массовым переходам казахстанских детей в русские школы", – говорит Байтан.

Председатель комитета по языковой политике Галымжан Мелдешов не согласен с таким выводом.

"Давно уже много родителей, казахов по национальности, обучают своих детей в русских школах. На это влияют другие факторы, не имеющие отношения к латинице", – говорит Мелдешов.

В мире для обозначения диакритических знаков существует множество знаков: гравис, акут, макрон, бреве, анцепс или умлаут. Ими в разных языках обозначают длительность звука, его открытость, мягкость или жёсткость, назальное (через нос) произношение и так далее. Например, в греческом языке для обозначения долготы звука используются макрон (Ā, Ē, Ī, Ō, Ū). Его применяют и в других языках, но уже для других особенностей.

"Для обозначения диакритических знаков казахского языка можно использовать умлауты: Әә – Ää, Өө – Öö, Үү – Üü. Такие знаки используются в немецком, шведском, голландском, финском, албанском, эстонском, турецком и азербайджанском языках. Вместо буквы "І" можно использовать знак "ł ł". Так пишут чехи, поляки, румыны. Получилось бы І– і, Ы ы – ł ł (Yy), Йй – ІІ, Ңң – Ƞ ŋ Ғғ – Ģ ǥ (Ǧ ǧ )”, – предлагает свое решение доктор филологических наук, профессор Шерубай Курманбайулы.

Проблемные в технической части диграфы "sh", "ch" учёный предлагает поменять: "ш" обозначать как "Şş", "ч" – "Сс" либо "Ç,ç ", "Č č".

Клавиатурный набор. Все будут учиться по-новой

На основе утверждённого в 2018 году алфавита в институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова разработали четыре варианта.

Первый основан на частоте используемых букв. Для этого специалисты набирали на компьютере разные тексты и таким образом выявили буквы, которые чаще всего используются в казахском языке. В центре оказались "а", "р", "е", "н", остальные – на периферии.

Клавиатура, основанная на частоте используемых букв / Фото informburo.kz

Второй вариант: учёные оставили все буквы латинского алфавита как в нынешней "qwerty-раскладке", а специфические знаки расположили в правом углу – там, где сейчас стоят кириллические "х","ъ","ж","э","ю".

Специфические буквы казахского алфавита расположены в правом углу / Фото informburo.kz

"Специалисты, которые работали над раскладкой, дали нам на апробацию эту клавиатуру. Я как лингвист не могу умолчать о том, что она не соответствует некоторым лингвистическим требованиям. Клавиатура во всём мире имеет три блока. Первый блок это ядерная, серединная часть клавиатуры. Следующий блок – это та часть, которая будет находиться под правой рукой. И третья часть – под левой рукой пользователя. Во всех клавиатурах раскладка такая, что в центральной и правой части расположены самые часто употребляемые буквы. Они взяли и расположили казахские буквы на те кнопки, которые свободны от букв. Нужно было учитывать, какие буквы используются в казахском языке наиболее часто, и разместить их в центре", – считает Анар Фазылжан.

Третий вариант: буквы латинской системы переставили на места кириллических знаков. Пример: туда, где находится кириллическая "н", поставили латинскую "n".

Четвертый вариант: латинские буквы стоят там, где и сейчас, а специфические казахские перенесены в верхний ряд, где находятся цифры.

"Большинство людей набирают текст на кириллице. Латинскими знаками пользуются только те, кто пишет на английском языке. Таких людей мало, поэтому население Казахстана можно научить любой раскладке на клавиатуре. Все будут учиться по-новой. В ходе эксперимента мы выяснили, что первый и второй варианты самые удобные. Люди печатали тексты, и с каждым разом скорость набора становилась всё выше", – рассказывает доктор филологических наук, руководитель отдела прикладной лингвистики Айман Жанабекова.

В Министерство культуры и спорта поступают предложения от других институтов, сообществ, студентов и просто неравнодушных людей. Большинство идей схожи с вариантами №1 и №2, отметили в ведомстве.

Теперь Национальный совет по реализации латиницы должен решить, какой вариант алфавита официально положат на стол президенту.