История о свалке опасных медотходов в Костанайском районе становится все более загадочной

Департамент полиции Костанайской области продолжает расследование по факту возникновения и поджога незаконной свалки медицинских отходов.

После пожара на свалке прошел почти месяц, но виновников пока найти не могут / Фото из архива «НГ»

Отходы были обнаружены 24 сентября на незаконной свалке между п. Бозбек и п. Казахстанец в Костанайском районе, а 30 сентября их попытались сжечь неизвестные.

По ч. 1 ст. 332 УК РК (порча земли) нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере до 3 000 МРП (сейчас - 757 000 тенге) либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

- Полиция проверила два предприятия, которые в 2009-м и 2010 году занимались утилизацией медицинских отходов, - сообщили «НГ» 30 октября в пресс-службе департамента полиции. - Документы предприятий в полном порядке. Согласно бумагам, все медицинские отходы предприятия утилизировали. Оперативно-следственная группа продолжает устанавливать причастных к организации незаконной свалки медицинских отходов.

Названия двух предприятий полиция не озвучила. Но 8 октября в департаменте экологии сообщили «НГ», что получили официальные бумаги от медицинских учреждений, согласно которым все опасные и чрезвычайно опасные отходы из 8-го отделения областной психиатрической больницы и Затобольской противотуберкулезной межрайонной больницы более 10 лет назад были переданы ТОО «ИЛИН» и ИП Аман для утилизации.

Однако исполнительный директор ТОО «ИЛИН» Антонина КЛИКОЦКАЯ заявила «НГ», что это предприятие 10 лет назад не занималось уничтожением медицинских отходов, а перерабатывало использованные шприцы в искусственную ель и полимерпесчаную брусчатку. В 2012 году пришлось демонтировать оборудование и прекратить эту деятельность из-за отсутствия сырья.

Об этом же сообщила индивидуальный предприниматель Инна АМАН, которая является генеральным директором ТОО «ИЛИН».

- Важно отметить, что в 2009-2010 годах мы не занимались сбором для уничтожения всех медицинских отходов, мы собирали использованные шприцы как сырье для выпуска новой продукции, - заверила Инна Викторовна. - Согласно санитарным нормам, действующим на тот период, шприц до передачи к нам обязательно дезинфицировался. И это означало одновременный переход этих медицинских отходов из категории опасных в зеленый класс. То есть эти отходы уже не являлись опасными и тем более чрезвычайно опасными. То, что партия, найденная на незаконной свалке, была передана нам, - это чье-то умозаключение.

«НГ» обратилась за комментарием в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. И. о. руководителя ведомства Владимир НЕЧИТАЙЛО сообщил в ответе на наш запрос, что медицинские отходы классов Б и В, к которым относились одноразовые изделия из латекса и резины (перчатки, дренажи, катетеры, использованные шприцы, иглы, капельные системы, перевязочный материал, перчатки, спецодежда, респираторы, скарификаторы), передавались ТОО «ИЛИН» и ИП Аман конкретно на утилизацию, а не на переработку.

Такой незаконная свалку была 24 октября - множество мешков и контейнеров с четкой маркировкой / Фото департамента экологии

Также в департаменте описали процедуру утилизации медотходов классов Б и В по правилам 2009-го и 2010 года: использованные колющие и другие острые предметы - иглы, перья, бритвы, ампулы - собирались отдельно от других видов медотходов в коробки безопасной утилизации (КБУ) без предварительного разбора и дезинфекции. Они уничтожались термическим способом и не должны подвергаться дезинфекции. Причем для сжигания необходима специальная установка, в которой можно держать температуру не ниже 800-1 000 градусов Цельсия. То есть сами медицинские учреждения никак не могли обезвредить отходы без специального оборудования.

- Действительно, согласно требованиям санитарных правил, на объекте здравоохранения необходимо обеззараживать медицинские отходы класса В физическими или химическими методами, - подтвердил Нечитайло. - Сбор и хранение медицинских отходов класса Б при организации обезвреживания отходов с использованием специальных установок проводится без предварительного обезвреживания в местах образования при условии обеспечения эпидемиологической безопасности. После обезвреживания класс опасности медицинских отходов не меняется.

Если не соблюдать эту процедуру, хранение отходов классов Б и В может привести «к возникновению чрезвычайной ситуации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требует проведения мероприятий по санитарной охране территории».

По словам Инны Аман, ее предприятия 10 лет назад складировали медотходы в арендованном гараже в Костанае. Но делали это только в том случае, если возникали проблемы с транспортом.

- Складировали ненадолго, мы очень нуждались в сырье, - пояснила Аман. - Из-за его нехватки нам и пришлось в 2012 году остановить свою деятельность по переработке дезинфицированных шприцов. А вот уничтожением медицинских отходов мы занимаемся недавно. Около двух лет назад приобрели специальную установку, она максимально экологична. Крематор стоил 1,5 млн тенге, но мы пошли на дополнительные затраты и приобрели еще камеру дожига, потратив на это еще около 1 млн тенге.

Аман отмечает, что согласилась заниматься утилизацией медицинских отходов только для того, чтобы решить городскую проблему - закрыть потребность в этой услуге для коммерческих больниц Лисаковска. Хотя такая деятельность для нее нерентабельна из-за малого объема сдаваемого сырья.

- С государственными медицинскими организациями в этом вопросе мы не работаем вообще, так как решающую роль в тендерах играет цена. А качественная услуга не может ничего не стоить, - подчеркнула предприниматель.

Временно складировать медицинские отходы в гараже - законно. Судя по заявлению Инны Аман, гараж в ПК «Кроликовод» использовался только для временного хранения медотходов. Поэтому в 2019 году переданное ей сырье просто не могло находиться в этом помещении.

Но есть странное совпадение: как сообщил «НГ» 9 октября государственный экологический инспектор департамента экологии Сергей Мукашев, собственник гаража сменился 24 июля 2019 года. Примерно в это же время появилась и незаконная свалка.