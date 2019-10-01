Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку медицинских отходов в Костанайской области

О незаконной свалке медицинских отходов в Костанайском районе, между посёлками Казахстанец и Бозбек, сообщил "НГ" сегодня, 30 сентября, государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ.





Около 16:00 корреспонденты и экологи прибыли на место, однако вместо больших мешков и контейнеров со шприцами и колбами обнаружили пепелище. Причём подожгли отходы за несколько часов до нашего приезда - огонь не успел полностью погаснуть, поэтому экологи вызвали на место пожарных.









Уничтожить всё не удалось. Среди обгорелой травы мы нашли упаковки со шприцами и обгоревшие колбы из-под препаратов. На некоторых из них сохранилась маркировка, поэтому специалисты смогут установить их принадлежность. Действия неизвестных тем более непонятны, если учитывать, что свалку обнаружили ещё 24 сентября, тогда же экологи сфотографировали её.

Такой свалка была 24 сентября /Фото департамента экологии Костанайской области

- Мы обнаружили отходы категории "Б" (опасные) и "В" (чрезвычайно опасные), - рассказал Мукашев. - Подключили коллег. Здесь складировали контейнеры безопасной утилизации красного и жёлтого цвета, которые используют для уничтожения шприцов, игл, ампул, систем капельниц и прочих медицинских отходов. После детального осмотра мы установили, что маркировка контейнеров датировалась 2009-м и 2010 годами, также на одном из КБУ были фамилии: Мартыненко и Дощанова. Они подтвердили, что это их отходы, которые были переданы на утилизацию по договорам.





Медицинские отходы были собраны в кучу высотой примерно 1,5 м, диаметром около 30-40 м и заполняли небольшой овраг.

- Свалку обнаружил наш инженер, - сообщил руковолитель лесничества «Пригородное» Сергей ТЫМЧЕНКО. - Это всего 2 км от села Бозбек, территория лесного хозяйства «Пригородное». Я думаю, где-то чуть меньше двух месяцев здесь складировали медицинские отходы.

Утилизировать медицинские отходы можно двумя способами: автоклавирование или сжигание в инсинераторной установке. После пожара угроза от свалки почти полностью ликвидирована, однако департамент экологии будет ходатайствовать, чтобы местный акимат провёл работу по ликвидации остатков, которые не уничтожил огонь.





- На 2009 и 2010 годы у отделения № 8 областной психиатрической больницы и Затобольской противотуберкулёзной межрайонной больницы были заключены договоры на утилизацию, - отметил Мукашев. - Согласно последней информации от туббольницы, этим занимались ИП «Аман» и ТОО «Ильин», но эта информация ещё уточняется. Пока стопроцентной уверенности в их виновности нет.





Как считает государственный экологический инспектор, с 2009 года вся инфекция в этих отходах должна была погибнуть, но они состоят из пластика и полиэтилена, которые разлагаются очень долго и всё равно наносят вред окружающей среде.





- Судя по маркировке, отходы принадлежали разным организациям, в том числе и противотуберкулёзной больнице Затобольска, которая сейчас закрыта, но её отделение входит в состав областного противотуберкулёзного диспансера, - сообщил эпидемиолог противотуберкулёзного диспансера Владимир КУЧЕРЕНКО. - Мы каждый год заключаем договоры на утилизацию медицинских отходов. Вы видите, что эти отходы датированы 2009-м и 2010 годами, а медицинская документация не хранится столько времени. После 5 лет её либо утилизируют, либо сдают в архив. Сами договоры мы ещё не нашли, но есть акты выполненных работ, где стоит печать организации-утилизатора. Разглашать, кто именно там указан, мы пока не можем. Но, по нашим данным, из психиатрической и противотуберкулёзной больниц отходы вывозила одна и та же организация.

Специалистам ещё предстоит найти ответственных за незаконную свалку. Правда, наказание за это небольшое. Статья 344 КоАП РК (нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления, сбросу сточных вод) грозит штрафом от 10 МРП (25 250 тенге) до 30 МРП (75 750 тенге).

Фото Георгия ГОВОРОВА