Уголовное дело по факту организации свалки медотходов расследует ДП Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Следствие проводят по ч.1 ст. 332 УК РК (порча земли). Виновный может быть наказан штрафом в размере до 3 000 МРП (757 000 тенге), лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
Такой свалка была 24 сентября /Фото департамента экологии Костанайской области
Об этом сегодня, 9 октября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
- 5 октября в ОП Костанайского района поступил материал по почте из отдела по ЧС Костанайского района о том, что согласно данным СМИ, обнаружены сгоревшие медицинские отходы. Мы пытаемся установить лица, совершившие преступление, - сообщили в пресс-службе. - Отделом полиции Костанайского района направлены запросы в Затобольскую туберкулёзную больницу и 8-е отделение (туберкулезное) областной психиатрической больницы. Согласно представленным данным департамента экологии по Костанайской области, с 2009-го по 2011 годы туберкулезный диспансер и психиатрическая больница передавали свои медицинские отходы двум предприятиям для дальнейшей переработки и утилизации. Проводятся необходимые следственные действия.
О незаконной свалке опасных и чрезвычайно опасных медицинских отходов, которую обнаружили между посёлками Октябрьский и Бозбек, "НГ" сообщил 30 сентября государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. В этот же день экологи и журналисты приехали на место, но за несколько часов до нашего прибытия кто-то сжёг свалку.
Саму свалку нашли лесники ещё 24 сентября, тогда же по маркировке установили, что отходы должны были утилизировать ещё в 2009 и 2010 годах. Принадлежали они 8-му отделению областной психиатрической больницы и Затобольской противотуберкулёзной межрайонной больнице.
Во вторник, 8 октября, Сергей Мукашев сообщил "НГ", что в департаменте экологии получили официальные бумаги от медицинских учреждений, согласно которым все отходы были переданы ТОО "Илин" и ИП "Аман" для утилизации.
- Мы установили, что из больницы отходы вывозили в арендованный гараж в ГО "Кроликовод" на временное хранение. Потом их должны были отвезти на утилизацию в Лисаковск, - добавил Мукашев. - По словам сотрудников гаражного общества, отходы свозили сюда до 2012 года.
Также выяснилось, что 24 июля 2019 года собственник гаража сменился. Примерно в это же время появилась и незаконная свалка. Совпадение это или нет, должны проверить правоохранительные органы.
Как пояснил Сергей Мукашев, департамент экологии не может привлечь ТОО "Илин" и ИП "Аман" к ответственности по Административному кодексу за то, что этот мусор не был утилизирован, потому что штраф налагается, если с момента правонарушения прошло не больше года.
Сейчас полиция должна найти ответы на два вопроса: кто был конечным собственником медотходов и кто организовал незаконную свалку.
Фото из архива "НГ"
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